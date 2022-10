La curiosa de respuesta de Melissa Durán a la pregunta de si tendrá más bebés

Melissa Durán de momento no sabe si tendrá otro bebé. Cortesía.

Desde que se convirtió en madre, la periodista Melissa Durán ha estado muy ligada a esa faceta y por eso, muchas de las personas que la siguen en redes sociales son mujeres en la misma condición.

Varias la ven disfrutando tanto a su hija Amanda y a las dos hijas de su marido --- a quienes quiere como suyas--- que le pasan preguntando si se animará a tener otro bebé.

Al parecer, la respuesta de Meli depende del día, del trajín y hasta de la luna, pues puede cambiar dependiendo de cómo esté. Eso sí, está más que preparada por si se da.

“Depende del día en que me pregunten, porque por ejemplo, hoy (martes) les diría que mejor no. Estoy muy cansada... Pero hay días en que sí me ilusiona demasiado, muchas de las cositas de Amanda las tengo guardadas, ropa de embarazada, porque sí tenía la ilusión de uno más pero este año al menos ya no”, comentó Durán en las historias de su Instagram.

De momento está enfocada en sus retoños y en la nueva tienda de ropa que abrió.