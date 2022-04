¡La espera terminó! Raphael regresa a Costa Rica para celebrar sus 60 años de trayectoria

El cantante Raphael se presentará en el país este viernes y sábado como parte de su gira Raphael 6.0. Interamericana de Producciones. (Cortesía Interamericana de Producciones)

Luego de dos años de espera, los fanáticos del cantante español Raphael están listos para corear junto al artista sus mejores éxitos.

Este viernes y sábado, el intérprete de éxitos como “Mi gran noche”, “Escándalo” y “Yo soy aquel” se presentará en el teatro Melico Salazar, a las 8 de la noche, como parte de su gira Raphael 6.0, en donde el cantante celebra sus 60 años de carrera artística.

En días pasados, el europeo conversó con La Nación y contó algunos detalles de su presentación, la cual se iba a realizar en junio del 2020, pero fue suspendida por la pandemia del covid-19.

Precisamente, Raphael se contagió del virus hace unas semanas, pero gracias a las vacunas confesó que se sintió como si estuviera resfriado y el coronavirus no detuvo sus ganas de mostrarse frente al público.

El artista comentó que se cuida para estar puras tejas con su salud. Interamericana de Producciones. (Cortesía Interamericana de Producciones)

“Me van a ver con toda la fuerza”

Sobre la gira, Miguel Rafael Martos Sánchez (su nombre completo) afirmó que verán a un cantante con toda la pata. A sus 78 años, el intérprete trabaja para mantenerse saludable y darles un espectáculo de calidad a sus seguidores.

“Me van a ver con toda la fuerza, dándolo todo y encantado de que el público la pase muy bien conmigo y con mis canciones, tanto las de antes como las nuevas.

“He sabido cuidar la voz y ¡mira que he trabajado!, porque no se puede decir que yo no he trabajado. Pero están las circunstancias de que tengo una fuerza especial y, además, he sido prudente en muchos momentos. Por eso mi voz está ahí”, expresó.

El cantante le envió un mensaje a sus fans sobre su presentación.

“Diles (al público tico) que voy a hacer todo lo que ellos saben que hago. Además, los voy a sorprender al cantar nuevas canciones que estoy grabando y que van a estrenarse en noviembre. Algunas de ellas las estaré cantando delante del público”, añadió.

La española Paloma San Basilio dará un concierto el 18 de junio. Marcela Bertozzi. (Marcela_Bertozzi)

Regresa. Paloma San Basilio vuelve al país para presentar el espectáculo “Te lo digo con música”. El concierto será el sábado 18 de junio, a las 8 p.m. en el teatro Melico Salazar. Las entradas se pueden adquirir a través de eticket.net y este jueves y viernes habrá una preventa para clientes de American Express; del 30 de abril al 2 de mayo podrán comprar boletos clientes de BAC Credomatic y a partir del 3 de mayo pueden comprar usuarios de todas las tarjetas. Los precios van desde los ¢28 mil y hasta los ¢110 mil.

El show

El espectáculo contempla aquellos éxitos que lanzaron a la fama al cantante y también entonará los nuevos temas de Raphael 6.0, su más reciente proyecto.

En este nuevo álbum, hay canciones interpretadas por otros artistas y que quiso retomar al lado de cantantes contemporáneos. Algunos de los éxitos son “Me olvidé de vivir” que interpreta con el también español Manuel Carrasco y otros temas como “Vida loca”, que canta con Luis Fonsi; “Vivir así es vivir de amor” que entona con Gloria Trevi y “Qué bonita la vida”, que canta junto al “Potrillo”, Alejandro Fernández.

“Es una alegría ver que cuento con el apoyo de mis propios compañeros. Son las canciones que a mí me hubiera gustado que se me hicieran, pero no. Como yo no tengo complejo alguno, las agarré y las grabé. Sé que puedo superar lo que he grabado y lo hago feliz, contento”, dijo.