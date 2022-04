Christian Nodal anuncia otra fecha en el Estadio Nacional con Charlie Zaa de invitado

El cantante colombiano Charlie Zaa está en el país, pues vino a confirmar que estará junto a Christian Nodal en el estadio Nacional. Cortesía

El cantante colombiano Charlie Zaa se encuentra de visita en el país, pues vino a confirmar que será el artista internacional invitado en el concierto de Christian Nodal en mayo de este año.

Además, las productoras a cargo de este evento anunciaron este jueves que el mexicano no dará uno, sino dos conciertos en el Estadio Nacional.

Las entradas para el primer concierto, pactado para el 21 de mayo, ya están agotadas, por lo que se abrió una nueva fecha para el domingo 22 de mayo.

La producción invitó al cantautor colombiano por su gran trayectoria musical y para que los ticos disfruten más de este gran evento.

El anuncio se hizo en Multiplaza Escazú, donde el intérprete de boleros como “Nuestro juramento” o “Un disco más”, dio una conferencia de prensa.

“Para mí es un día muy especial, no sé si para ustedes lo será, pero yo me siento supercontento de estar nuevamente de regreso y porque me están haciendo partícipe de este evento tan especial que se hace de la mano de Christian Nodal, un artista que ha venido rompiendo fronteras, que ha venido tocando el corazón de muchas personas”, dijo el colombiano.

El artista además mencionó que se siente muy feliz de reencontrarse con el público tico, pues desde enero de 2018 no venía. En aquella ocasión se presentó en las fiestas de Palmares.

En ambas fechas también se presentarán los artistas nacionales Sinca y Los Plancharangas.

El costo de las entradas para la nueva fecha serán las mismas, que van desde los 31.500 colones hasta los 125 mil colones, y se pueden conseguir a partir de este viernes a través de la página web www.specialticket.net.

Ambos días se venderán bebidas alcohólicas dentro del estadio para todos aquellos que quieran brindar con sus amigos, por eso el concierto es solo para mayores de 18 años.

