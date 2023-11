La esposa de Bryan Ruiz le pegó una regañada y quedó en evidencia

Carolina Jaikel no aguantó nada con la regañada. Archivo

Carolina Jaikel no aguantó nada y le pegó una regañada a su esposo Bryan Ruiz después de pedirle un favor.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa Carolina le contó a sus seguidores que le encargó hacer un mandado al exjugador, pero llegó con una bolsa llena de cosas.

“La indicación fue ir al super por unos piquitos (tortillitas)”, dijo Caro.

La expresión de Bryan fue hacer caras, porque ya se venía la regañada de su esposa, pero él le dijo: “Usted me pidió estos piquitos y este aceite; pero tuve que traer yogurt porque no había, crema afeitante porque no tenía y traje uno de repuesto, me faltaban unas pastillas en el carro, galletas, crema y helados, porque no tenía y se me antoja”.

Brayan se empezó a reír, mientras su esposa le decía que se pasaba.

Su esposa lo expuso, pero también contó que no es la primera vez que Ruiz hace este tipo de cosas porque siempre que va por un mandado trae de más.

Recordemos que esta linda pareja se casó el 24 de mayo del 2014, en una boda de ensueño.