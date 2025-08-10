La ex A Todo Dar que compartió con Paige Lillian la bailarina de Manuel Turizo

Manuel Turizo se presentó esta sábado en el Parque Viva. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Angie Conejo, ex participante del programa A Todo Dar, vivió un momento único que compartió con sus seguidores y es que estuvo al lado de Paige Lillian, la bailarina de Manuel Turizo que se robó todas las miradas, el sábado en el concierto del colombiano.

Angie Conejo logró una foto con la macha. Captura (angie cono/angie conejo)

Por medio de su cuenta de Instagram, Conejo compartió el momento exacto en que ella y todas sus amigas se tomaron una foto con la rubia quien acaparó la atención del público.

La macha siempre se roba el show. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Quién es Paige Lilian?

Según Canal 13 de Chile, Paige Lilian es una bailarina y actriz originaria de Boca Ratón, una zona cercana a Miami.

Durante la más reciente gira de Manuel Turizo, ha estado acompañándolo en escena y, además, participó recientemente en el video musical “Sandunga” de Don Omar junto a Wisin & Yandel.

Paige Lillian es muy querida por los fans de Manuel Turizo. ( Paige Lillian/Paige Lillian)

Paige Lillian es modelo y bailarina. ( Paige Lillian/Paige Lillian)

La macha tiene más de 170.000 seguidores en TikTok y 85.000 en Instagram, Paige es egresada de la Universidad de Miami y fue porrista de los Miami Dolphins. Actualmente es como CEO de Allure, una empresa dedicada a la búsqueda y promoción de talentos.

Lilian se ha consolidado como una figura destacada dentro del cuerpo de baile de Manuel Turizo, gracias a su combinación de una presencia escénica poderosa, movimientos precisos y un estilo fresco que atrae al público. Su técnica impecable y su actitud segura y sensual la han posicionado como una de las favoritas del público.

Además, fue reconocida como Miss Octubre en el calendario de trajes de baño de los Miami Dolphins en 2016, y como Miss Mayo en la edición de 2017.