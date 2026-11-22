El asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el lunes 16 de noviembre mientras transitaba por la ruta 32 en Heredia, conmocionó al país y volvió a poner su nombre en los titulares. Tenía 50 años y una trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación.

Aunque durante sus últimos años muchos lo identificaron por su estilo directo, sus investigaciones y sus fuertes denuncias públicas, existía otra faceta que marcó buena parte de su vida: la de un hombre apasionado por los libros, los pueblos, las iglesias y las historias de Costa Rica.

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Mucho antes de alcanzar notoriedad en redes sociales, Rodríguez recorría comunidades para conversar con sus habitantes, fotografiar templos y recuperar relatos que después convertía en publicaciones.

Su interés por preservar la memoria nacional lo llevó a desarrollar una extensa carrera como escritor e investigador cultural, con una producción que abarcó distintos géneros literarios.

Una biblioteca de más de 160 libros

Una de las facetas menos recordadas de Camilo Rodríguez es su impresionante producción editorial.

En la autobiografía que presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para los comicios de 2026, el comunicador afirmó haber publicado 168 libros.

Su interés por la escritura comenzó durante la adolescencia. Según relató en una entrevista concedida a La Nación en 2003, a los 16 años publicó su primer poemario, cuya impresión financió mediante un préstamo.

Con el paso del tiempo, escribió cuentos, ensayos, biografías y crónicas históricas, además de investigaciones dedicadas a comunidades rurales y personajes importantes para el desarrollo del país.

Entre sus publicaciones figura Plan de vuelo a la hora de dormir, una colección de cuentos publicada en 2006 por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED).

También escribió obras como Cartas de navegación, Naufraga la lluvia, Chinchorros y chirotes, y Tierra de maestros.

Su fascinación por las iglesias costarricenses

El periodista habría publicado más de 160 libros

Uno de los proyectos más particulares de Rodríguez fue documentar la historia y arquitectura de los templos religiosos.

Durante años visitó iglesias y ermitas en diferentes comunidades, fotografió sus estructuras y recopiló información sobre su pasado.

De ese trabajo nacieron Templos de Costa Rica, publicado en 2008, así como una colección de ocho libros dedicados al patrimonio religioso: siete sobre las provincias costarricenses y uno sobre Nicaragua.

El periodista también emprendió una investigación para recuperar fotografías de templos que habían desaparecido o sufrido modificaciones.

En ese proyecto se contó con la colaboración del periodista Miguel Salguero, del Archivo Arquidiocesano de la Iglesia católica y de habitantes que aportaron imágenes antiguas.

Su interés por estos edificios fue tan grande que terminó llevándolo a la televisión.

El escritor y periodista Camilo Rodríguez se amarró al templo de Trinidad de Copey de Dota para protestar su demolición. Foto: Camilo Rodríguez para La Nación. (Danny Brenes)

En mayo de 2013, Camilo estrenó El loco de las iglesias, un programa transmitido por Xpert TV, canal 33.

El espacio mostraba recorridos por diferentes comunidades, con explicaciones sobre la arquitectura, las tradiciones y las historias que rodeaban sus templos.

Entre los lugares abordados estuvieron la iglesia de La Merced, la Casa de María Auxiliadora y el templo de Copey de Dota.

Su trayectoria televisiva también incluyó programas como Tertulias del 13, Alto contraste, junto con Álvaro Fernández Escalante y otros espacios de entrevistas.

Los personajes y pueblos que quedaron en sus páginas

Este temblo fue uno de los que el periodista fotografeo

La obra del cartaginés no se limitó a los templos. También dedicó libros a personas que consideraba importantes para la historia nacional.

Entre sus trabajos destacan Jorge Manuel Dengo, memorias del padre del ICE, dedicadas al ingeniero que impulsó la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, y Alberto Martén, padre intelectual del solidarismo.

Además, escribió sobre Sor María Romero, el sacerdote Armando Alfaro, el doctor Guido Miranda y Alberto Cañas.

Su interés por las comunidades rurales quedó plasmado en proyectos como Pioneros del Cantón, con investigaciones sobre localidades como Pococí, Guácimo y Pérez Zeledón.

También abordó la historia de organizaciones cooperativas, entre ellas Coopevictoria, y exploró el arte nacional mediante publicaciones como Pintores de Limón y Pasión escultórica.

Su vínculo con el periodismo regional

La cercanía de Rodríguez con las comunidades comenzó en sus primeros años como periodista.

Nacido en Cartago el 14 de febrero de 1976, pasó parte de su infancia en lugares como Cervantes, San Isidro de El General, Siquirres y Guápiles.

A los 20 años, fundó junto con Sergio Fernández el periódico El Guapileño, un proyecto en el que también participaron sus padres. Posteriormente, impulsó Viva Limón.

Su trabajo llegó a la radio con participaciones en emisoras como Radio Columbia y Radio Monumental, así como en Panorama de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara).

La extensa producción de Camilo Rodríguez incluye relatos sobre maestros, trabajadores, artistas, personajes históricos y comunidades que visitó durante más de tres décadas de su carrera.