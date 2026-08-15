La inesperada forma en que una cantante que vuelve con todo a los escenarios presentó a su novia

Una talentosa cantante costarricense, quien ganó popularidad en el 2023 tras participar en el programa televisivo Nace una estrella, salió del clóset hace un mes sin querer.

A mediados de julio, Valery Álvarez sorprendió a mucha gente con una publicación que hizo en sus redes sociales, pero que en un principio era para su lista de “close friends”.

Valery Álvarez regresa con todo a la música y con nuevos aires gracias a que está enamorada y la pérdida de 83 kilos tras cirugía bariátrica. Fotografía: Cortesía Luis Bismarck Prendas Mojica. (Luis Bismarck Prendas Mojica/Luis Bismarck Prendas Mojica)

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La oriunda de Grecia, de 23 años, olvidó restringir la publicación y sin percatarse de lo que había hecho se fue a dormir, al día siguiente, muchas horas después, se dio cuenta de su error.

“Nunca había escondido mi sexualidad”

“Anteriormente nunca había escondido mi sexualidad, pero siempre he tenido mi vida privada bastante privada y muy pocas personas sabían esto, incluyendo familia y amigos. Nunca me escondí, pero con la publicación se terminaron de dar cuenta los familiares de ella y míos que no sabían”, contó Valery en una entrevista con La Teja.

Valery se refirió a ese tema en una conversación con este medio en la que también habló de su regreso a la música, tras su paso por la televisión y luego de someterse a una cirugía bariátrica para paliar las consecuencias de su padecimiento de hipotiroidismo tipo 3 y su alergia a los medicamentos que regulan la tiroides.

Álvarez cometió la equivocación por un mensaje que hizo en honor a los siete meses que tiene viviendo con su novia Karina Gabelmann, la contadora pública y privada y auditora que comenzó a conquistar su corazón desde que participó en Nace una estrella.

Valery Álvarez salió del clóset inesperadamente tras una equivocación que cometió al publicar este mensaje en redes. En la foto, la cantante aparece junto a su novia Karina. Fotografía: Archivo LT. (captura/captura)

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“Traté de mantener mi relación privada, pero no se pudo y no pasa nada. En ese momento, cuando me di cuenta de lo que había pasado, llamé a mi manager, le conté lo que pasó, pero me dijo que no pasaba nada, que tal vez no fue la manera para salir (del clóset) pero que todo bien”, contó.

Álvarez afirmó que, distinto a lo que pensaron, el divulgar accidentalmente su orientación sexual les trajo más comentarios positivos y de aceptación que negativos. Aunque no faltaron las críticas, Vale no les pone atención ni deja que influyen en ella.

A un año de crucial cirugía

La artista enfrentó esa inesperada situación un año después de haberse sometido a una cirugía bariátrica en la Caja Costarricense de Seguro Social, un procedimiento por el que esperó siete años.

Valery contó que la operación se la pudo haber hecho antes, pero cuando la llamaron para el procedimiento médico ya había recibido la noticia de que estaría en Nace una estrella, por lo que se decidió por ese sueño.

“Gracias a Dios al pasar de los años me llamaron y me preguntaron si aún estaba interesada y mes y medio después comencé con las charlas sicológicas, de nutrición y los exámenes para verificar mi estado de salud y dos meses después ya estaba en el quirófano”, mencionó.

Cuando Valery comenzó ese proceso pesaba 186 kilos; al quirófano entró con 170 kilos y actualmente está en 103 kilos, su peso ideal, según dijo.

Valery Álvarez mostró su antes y después tras perder 83 kilos en una cirugía bariátrica y llegar a su peso ideal de 103 kilos. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Ahora, la cantante está a la espera de realizarse la cirugía estética para quitar de su cuerpo el exceso de piel que tiene por 83 kilos perdidos.

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“Ya estoy en mi peso ideal, pero estoy con el proceso de la pérdida de grasa corporal para luego poder operarme para quitarme el exceso de pellejo y acomodarme porque el cuerpo está totalmente desestructurado porque tengo un increíble exceso de piel abdominal.

“Eso me hace pasar por muchos dolores de espalda, inflamaciones en los nervios de la espalda y hay días que amanezco con los nervios de las piernas contraídos y hasta pierdo la movilidad en las piernas por la inflamación”, comentó.

Regresa a la música con fuerza

Mientras espera su retorno al quirófano, Valery anunció que está lista para regresar a la música tras años de incertidumbre y dudas sobre si verdaderamente nació para ser artista.

Aceptó que pasó mucho tiempo cuestionando si en la música estaba su futuro porque se empezó a comparar sus oportunidades con las de sus compañeros de temporada de Nace una estrella y colegas.

“Hubo un momento en el que no creí en mí, veía a mis compañeros artistas que salían adelante y yo me veía estancada; incluso llegó un punto donde dije que no iba a trabajar más en esto de la música porque ya había pasado mi momento”, confesó.

Su novia fue crucial en esa etapa, pues la impulsó. Valery decidió continuar, pero no esperó que las oportunidades le llegaran a la puerta de su casa, ella las buscó.

Valery Álvarez participó en el 2023 en Nace una estrella. Fotografía: Lilly Arce.

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“Llegaba a restaurantes y buscaba a los dueños y administradores y les decía que yo cantaba, empecé a tocar puertas en eventos privados y así me fui, de recomendación en recomendación. Luego me hice de mi mánager, Patricia Zamora, y estamos grabando nuevos sencillos y hasta pensando en salir del país”, dijo.

Precisamente este sábado, por motivo del Día de las Madres, Valery se presentará en el restaurante Cautiva, en Paseo de las Flores, a las 8 de la noche.

Ese show es parte de sus presentaciones con las que marca su regreso a la música más fuerte que nunca, con una imagen renovada pero que sigue “en construcción” y con su corazón más feliz y enamorado que nunca.