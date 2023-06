La locutora Andrea Fernández dio una “actualización” sobre su embarazo

La locutora Andrea Fernández le dio a sus seguidores una “actualización” de su embarazo.

La locutora compartió con sus seguidores el ultrasonido de su bebé Felipe. Foto: Cortesía

Esto con con dos fotografías que compartió en Instagram, en las que mostró su pancita, que ya está bien grandota.

“Actualización, estamos muy panzoncitos, ya ni la ropa me queda, tenemos estría en la pancita, pero diez en las bubis. Felipito (su bebito) puede nacer cuando él quiera, está sanito y listo pa’ salir del horno. No podemos dormir, duele mucho cambiar de posición, nos falta el aire a niveles horribles. Me siento muy gordita y a veces no me gustan mis cachetes, ni como me veo.

“Tengo las piernas moradas de la hinchazón, hace mes y medio que no manejamos, me pega la panza cuando lavo platos, entonces ya no lavo”.

"Ha sido el proceso más precioso de mi vida", asegura Fernández. Foto: Cortesía

La comunicadora también expresó que, pese a todo lo que le ha pasado en etapa de embarazo, cada día están más emocionados por tener a su pequeño en brazos.

LEA MÁS: Locutora Andrea Fernández está cerca de cumplir su gran meta

La pelirroja se dio cuenta que sería mamita el 17 de diciembre del año pasado y muy orgullosa lo anunció en su cuenta de Instagram, donde escribió que estaba muy agradecida con Dios por volver a darle la oportunidad de ser madre.

Andrea, en el 2022, había quedado embarazada, pero semanas después perdió a su bebé.