La sorprendente reacción que tendría Elena Correa si se topa a Carlos Rodríguez en la calle

A pesar de que están librando una batalla legal y judicial, Elena Correa asegura que a ella le encantaría en algún momento toparse en la calle y poder saludar a su todavía esposo, Carlos Rodríguez.

La Miss Costa Rica 2017 se le fue con los tacos de frente al empresario e insistió que llegará hasta las últimas instancias para luchar por lo que le corresponde, pues junto con su abogado, Fernando Beirute, intentaron hacer un arreglo y aseguran que más bien la otra parte “se burló” de ellos, según aseguraron en la conferencia de prensa que dieron en los últimos días.

“Ojalá termine de la forma más tranquila y rápida posible, para el bienestar de él, de su familia, de la mía y por supuesto mío. Y que al final del día del día, nos veamos en la calle y podamos saludarnos y que no quedemos como un par de enemigos, porque al menos en mi caso, no sé él, pero yo sí lo amé con todo mi corazón y creo que lo demostré en todos los sentidos, que tal vez al día de hoy él no lo está viendo, pero sí fue así”, comentó la guapa.

Añadió que todavía lo ama, aunque ahora es diferente, porque se prioriza estar bien ella por encima de cualquier sentimiento que guarde en su corazón hacia el piloto.

“Me estoy tratando de amar a mí misma como no lo hice durante diez años, porque lo más duro era darme cuenta que yo no me quería por estar aceptando tantas situaciones negativas en mi vida, si me hubiera querido, hace rato me hubiera ido”, dijo.

De momento, Carlos no ha salido a dar declaraciones de lo que ocurrió ni tampoco de las acusaciones de violencia física y emocional que fueron denunciadas por Elena.