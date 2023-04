Las frases más reveladoras y polémicas de Elena Correa sobre su relación con Carlos Rodríguez

Elena Correa se quebró al hablar de su relación con Carlos Rodríguez. (Alonso Tenorio)

Elena Correa salió a los medios de comunicación a contar detalles de la demanda que interpuso en contra del empresario Carlos Rodríguez, de quien se separó tras una relación de 10 años.

La exmiss Costa Rica tiró frases más que polémicas, asesorada de su abogado, don Fernando Beirute, quien dio a conocer que intentaron conciliar con Rodríguez y su representante legal y más bien se habrían burlado, por lo que llegarán hasta las últimas instancias, pensando en el divorcio, la liquidación de bienes, la pensión alimenticia y más.

Elena Correa cuenta que sufría ataques de pánico

Estas son las afirmaciones más lapidarias que dijo la modelo la tarde de este jueves:

Supuesta violencia: “Carlos es una persona a la que amaba, puedo decir que todavía lo amo, pero me hizo mucho daño emocional y físico, no quise hablar porque cuando uno está en una situación (de violencia doméstica) lo menos que quiere es que la gente sepa”.

Daño: “Me pedía perdón y como yo estaba tan enamorada y lo estoy, lo perdonaba y pensaba que iba a cambiar en estos 10 años, pero eso no fue posible, esto es algo que me ha dañado muchísimo y me ha creado muchas inseguridades”.

Una pesadilla: “Cuando participé en Miss Costa Rica fue una tragedia para mí, por todas las críticas por estar con él. El primer año no se me dio y el segundo sí, pero él estaba totalmente en contra, siempre me decía que era una cochinada de concurso y que las mujeres bonitas no tenían nada que hacer ahí. Fue una pesadilla por todo lo que pasaba en mi casa, llegaba llorando y me limpiaba las lágrimas para salir ante las cámaras. Me decía fea, anoréxica y que no iba a ganar”.

Pruebas: “Dice que no lo dejo compartir con la familia y tengo varias fotos donde compartimos con la familia, los nietos, en algunas Navidades, hace un par de años le cociné a toda su familia para que estuviera contento”.

Maldita: “Cuando lo llamo y le pregunto que dónde está, me dice que no me importa, cuando llegó a la casa, lo primero que me dice es que yo era una maldita, que él odiaba el día en que se había casado conmigo. En una ocasión me dijo que me iba a destruir”.

Baja autoestima: Siempre trataba de bajar mi autoestima en todos los sentidos y lastimosamente por estar enamorada, lo traté de tapar lo que pude y por eso era que publicaba en mis redes que todo estaba bien”.

Elena Correa es respaldada por el abogado Fernando Beirute. (Alonso Tenorio)

Agresiones: “Sé que hay otras mujeres que han dicho que con ellas no fue agresor, pero conmigo sí lo fue, quizá tuvieron una relación diferente, pero en mi caso sí trató de hacerme daño muchas veces, tanto físicas como emocionales. En mi mente siempre pensé que iba a cambiar, pero nunca lo hizo. En una ocasión me dijo que me iba a destruir”.

Ayuda: “Empecé un tratamiento sicológico el año pasado y lo tuve que suspender porque él estuvo enfermo de cáncer y me quedé cuidándolo, lo llevaba a terapias, le cociné, se levantaba a vomitar y yo me iba con él para que supiera que yo lo amaba y por eso me quedé”.

Hijos: “Yo quería tener hijos y me decía que con alguien como yo no iba a tener hijos”.

Infidelidades: “Hay supuestas infidelidades que yo sé, porque muchos pleitos de los que tuvimos fue por mujeres, él dice que yo soy una tóxica, pero él siempre ha dicho que es un mujeriego”.