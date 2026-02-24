La Teja estrena “Café Maternidad”, un espacio para hablar de la maternidad sin idealizarla

Marianela Valverde, expresentadora de televisión, es la primera gran invitada en Café y Maternidad, el nuevo programa de La Teja en YouTube. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Teja estrena este lunes 23 de febrero un nuevo espacio pensado especialmente para las mamás, un proyecto que nace desde la experiencia real, el cansancio, el amor y las emociones que implica la maternidad.

Se trata de Café Maternidad, un programa conducido por la periodista Yency Aguilar, quien además es mamá de tres hijos: un adolescente de 15 años y unos mellizos de 5; es decir, basta experiencia tiene en el tema.

El espacio, que se podrá disfrutar en el YouTube de La Teja, busca convertirse en un lugar seguro y honesto para las mamás de Costa Rica. Así lo explicó Arroyo, quien habló con franqueza sobre el origen del proyecto.

“Lo que queremos es acercar a las mamás a un espacio real donde se sientan escuchadas, acompañadas y donde puedan compartir todo lo que es la maternidad, más allá de nada más el amor que sienten por los hijos; todas las etapas, el estrés, las preocupaciones, la tristeza, el cansancio… todo eso”, expresó.

La periodista Yency Aguilar ideó un podcast para hablar de la maternidad sin idealizar o romantizar el concepto de ser mamá. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La periodista aseguró además que con Café Maternidad pretende romper con la idea de una maternidad idealizada y mostrarla tal cual es.

“La idea es que, a través de este espacio, las mamás de Costa Rica se sientan acompañadas”, añadió.

El programa contará con invitadas de peso: mamás reconocidas que compartirán sus vivencias, así como especialistas que aportarán herramientas prácticas.

“Queremos llevar invitadas que compartan sus experiencias y también contar con especialistas que nos hablen de todo lo que implica ser mamá, lo desgastante que puede ser, cuándo uno necesita ayuda, cuándo puede darse un descansito o un gustito. Poder abordar todas esas etapas”, explicó Aguilar.

Queremos acercar a las mamás a un espacio real donde se sientan escuchadas y acompañadas, más allá de la maternidad idealizada" — Yency Arroyo, periodista

Invitada de lujo

En el primer episodio tuvo como invitada a la expresentadora Marianela Valverde, quien se convirtió en mamá hace pocos meses tras una larga y difícil lucha por lograrlo.

En este espacio, Nela abrió su corazón y habló con total honestidad sobre lo que ha significado esta etapa en su vida principalmente y en la de su familia.

“Me he sentido muy agradecida, sinceramente agradecida, contenta. A veces me cuesta trabajo creer que se materializó un sueño y que ella (Macarena) hoy día está acá, después de una lucha tan pesada”, confesó.

La pequeña Macarena espero paciente a su mamita mientras grababan el programa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, también fue clara en no romantizar la maternidad, pues no todo es color de rosa con la llegada de un bebé.

“Muy cansada, no lo voy a negar, no soy de las personas que idealizan la maternidad. Me siento superagotada, a veces con ganas de salir corriendo, pero ahí mismo es donde uno saca fuerzas y continúa”, dijo.

La exfigura de Combate, de Repretel, relató que los primeros meses fueron especialmente duros, ya que su hija nació de forma prematura lo que hizo el reto aún más complicado.

“Fueron noches de no dormir. Macarena dormía dos minutos seguidos. Eso es terrible”, recordó.

Hoy, asegura, la situación ha cambiado y vive ese proceso con gratitud.

“Ahora duerme parejito y eso es un gusto”.

La presentadora Natalia Monge será la segunda invitada de Café Maternidad. (JOHN DURAN/John Durán)

En el episodio también habló de los privilegios que reconoce tener.

“Gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar en casa y estar con ella y sé que es un privilegio que no muchas mamás tienen”, comentó, al tiempo que reflexionó sobre lo difícil que debe ser para muchas madres dividir su tiempo entre largas jornadas laborales y la crianza.

Fueron noches de no dormir; Macarena dormía dos minutos seguidos. Eso es terrible" — Marianela Valverde, expresentadora

Más mamitas tejas

Además de Valverde, Yency ya grabó un segundo episodio con la presentadora Natalia Monge, y cápsulas especiales con la sicóloga María Ester Flores, quien aportará acompañamiento emocional y herramientas para manejar la culpa, el agotamiento y las dudas que enfrentan muchas madres.

Cada programa tendrá una duración cercana a los 30 minutos y, por ahora, se estrenará un episodio al mes. El segundo está previsto para el 23 de marzo.

La sicóloga María Ester Flores será una de las expertas invitadas en Café y maternidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, el proyecto contará con un grupo de WhatsApp para que las mamás puedan interactuar, compartir experiencias y sentirse acompañadas.

“A veces las mamás no tienen con quién desahogarse porque sienten que deben verse fuertes todo el tiempo”, señaló Arroyo.

Para cerrar, la periodista envió un mensaje directo a las lectoras mamitas puras tejas:

“Las admiro profundamente. Buscar hasta lo imposible para sacar adelante a nuestros hijos es digno de admirar. Ojalá nos acompañen en estos espacios, porque la idea es chinearlas y que se sientan acompañadas”.