EL VIRUS nació como todos mis cuentos, reflexionando sobre la realidad de muchas mujeres y tomando como referencia la historia de alguna, que encontró en mi oído un lugar seguro para desahogar su mal. Gracias Eli por tu pedacito de corazón, tal vez conozcás a alguna, tal vez vos seás una Eli también. Con los Jaime que actúe su conciencia, el karma o la ley, no a la impunidad! Se acabó la comodidad de nuestro silencio. Gracias @pericalijera por tu trabajo sororo, me honra que tu talento dé imagen a mi cuento. El inicio de un largo camino de proyectos en conjunto! Que lo disfruten, lo compartan y se quede en su retina y en su memoria como un recordatorio de ese otro virus mortal.