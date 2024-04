La Trafiquina le armó bronca a Ítalo Marenco y no lo quiere ver ni en pintura

Italo Marenco y la Trafiquina tienen bastate tiempo de ser muy buenos amigos.

Por no contestar un mensaje de voz que le envió por WhatsApp, la Trafiquina le armó una bronca a Ítalo Marenco, a quien le advirtió que no lo quiere ver ni en pintura y le pidió que no la busque más.

El presentador de Repretel compartió en sus redes los audios que le envió la Trafiquina, en los que se escucha lo enojada que está con el galán luego de pedirle ayuda para conseguir una lamparita para la sala de su casa.

Precisamente, esa petición fue el detonante de la bronca, ya que Marenco no escuchó el audio en el que ella le pidió ese favor y eso molestó muchísimo a doña Janeth Pérez Espinoza, el verdadero nombre de Trafiquina.

“Gracias por contestar, porque no me contestó nada. Usted ya no es mi amigo, ya se fue por otro lado. No me venga a buscar aquí en la esquina ni nada”, le dijo la mujer al presentador de Giros en varios audios que le envió.

Según se escucha decir, Ítalo no pasó toda esta semana que termina a saludarla y eso, sumado a que no le responde los mensajes, la hace pensar que ya la amistad se terminó.

“Ya usted se olvidó de mí. Toda la semana no apareció. Usted viene solo para que le dé la bendición y ya no le vuelvo a dar nunca más las bendiciones, porque usted se ha olvidado de mí. No me vuelva a buscar en la esquina, ya no necesito de usted. Dios no me abandona”, continuó.

Ante ese alboroto que le armó su amiga, Ítalo Marenco le contestó y le dijo que ella siempre va a ser su amiga. Escuchar al guapo de la televisora de La Uruca le devolvió el alma al cuerpo a la Trafiquina, quien se terminó disculpando por todo lo que dijo.

La Trafiquina se enoja con Ítalo Marenco

“Disculpe, usted no me manda ni un mensaje, por eso estaba enojada con usted. Lo extraño porque toda la semana no lo miré. Ya me alegré, lo quiero mucho, como un hijo mío”, refirió la Trafi en otro mensaje de voz.

Ahora Ítalo debe andar corriendo para arriba y para abajo buscando la bendita lámpara para reconciliar por completo a su gran amiga.