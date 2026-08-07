Farándula

La Única Internacional Sonora Santanera regresa a Costa Rica para cantarle a las mamás

Conozca los detalles de los conciertos que ofrecerá la popular agrupación mexicana en el marco de la celebración del Día de las Madre

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Se acerca el Día de la Madre y una gran opción con la que usted puede sorprender a mamá es llevándola a bailar los boleros, las baladas y las cumbias de la Única Internacional Sonora Santanera.

La popular agrupación mexicana regresa a Costa Rica para celebrar el Día de las Madres con tres presentaciones que, si mamá es fan, no se puede perder; así que preste atención.

La Única Internacional Sonora Santanera regresa a Costa Rica para varios shows enmarcados en el Día de la Madre.

LEA MÁS: Única Internacional Sonora Santanera fue recibida de forma impensada en el aeropuerto

Las fechas del concierto

El viernes 14 de agosto, el grupo se presentará en el Hotel San José Palacio. El show inicia a las 8 de la noche y en escena, además del grupo internacional, cantarán como invitados la orquesta La Solución y se anuncia también un show de música plancha.

También el viernes 14, a las 7:30 de la noche, el grupo cantará en el Teatro Popular Melico Salazar junto a Los Tenores. Ese mismo espectáculo se repetirá el sábado 15, a la misma hora y en el mismo lugar.

LEA MÁS: Vea las mejores imágenes del conciertazo de la Única Internacional Sonora Santanera en Pedregal

Para esos tres conciertos, las entradas ya están a la venta a través de eticket.cr, con precios que van desde los 29 mil hasta los 51.700 colones.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Teatro Melico SalazarConcierto Día de la Madreconciertos Costa RicaÚnica Internacional Sonora Santanera
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.