La Única Internacional Sonora Santanera regresa a Costa Rica para cantarle a las mamás

Se acerca el Día de la Madre y una gran opción con la que usted puede sorprender a mamá es llevándola a bailar los boleros, las baladas y las cumbias de la Única Internacional Sonora Santanera.

La popular agrupación mexicana regresa a Costa Rica para celebrar el Día de las Madres con tres presentaciones que, si mamá es fan, no se puede perder; así que preste atención.

La Única Internacional Sonora Santanera regresa a Costa Rica para varios shows enmarcados en el Día de la Madre.

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Las fechas del concierto

El viernes 14 de agosto, el grupo se presentará en el Hotel San José Palacio. El show inicia a las 8 de la noche y en escena, además del grupo internacional, cantarán como invitados la orquesta La Solución y se anuncia también un show de música plancha.

También el viernes 14, a las 7:30 de la noche, el grupo cantará en el Teatro Popular Melico Salazar junto a Los Tenores. Ese mismo espectáculo se repetirá el sábado 15, a la misma hora y en el mismo lugar.

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Para esos tres conciertos, las entradas ya están a la venta a través de eticket.cr, con precios que van desde los 29 mil hasta los 51.700 colones.