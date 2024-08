Única Internacional Sonora Santanera fue recibida de forma impensada en el aeropuerto

La Única Internacional Sonora Santanera llegó este lunes 12 de agosto y fueron recibidos por la Banda Municipal de Zarcero y parte de su club de fans.

La Única Internacional Sonora Santenera tiene más de 50 años de venir a Costa Rica en agosto, pero según sus integrantes, nunca habían tenido un recibimiento tan especial en el aeropuerto como el que vivieron este 2024.

La agrupación mexicana arribó al país este lunes minutos después de las 2 p. m. y al salir a la calle principal del aeropuerto fueron sorprendidos por los integrantes de la Banda Municipal de Zarcero con la que tocarán el próximo viernes 16 de agosto en dicho cantón alajuelense.

Un pequeño grupo de la banda de marcha interpretó varias de sus canciones y los dejaron realmente sorprendidos no solo por como sonaban sino por sus coloridos trajes.

Kevin Valverde Álvarez, bombo 5 de la banda, contó que llevan varias semanas practicando las canciones de la Santanera y que el reto de aprendérselas ha sido rudo, pero que “vale completamente la pena” porque están emocionados por compartir escenario.

“Es un gran orgullo y un honor muy grande tocar con ellos. Es muy vacilón ver como pasamos de escucharlos cuando estábamos chiquiticos en el radio de la mamá o de la abuela a saber que estamos aquí con ellos tocándoles”, mencionó el joven músico.

Parte de la Banda Municipal de Zarcero llegó a recibir a la Única Internacional Sonora Santanera al aeropuerto Juan Santamaría.

Antonio Méndez, trompetista y líder de la Sonora, dijo sentirse muy agradecido por ese sorpresón y lo que más le llamó la atención es que todos los integrantes de la banda fueran tan jóvenes.

“Nos da mucho gusto que jovencitos como estos muchachos y que están iniciando su carrera en la música estén interpretando música de nosotros, es una bendición de Dios que entremos en el corazón y en el gusto de los jóvenes, así que a estos muchachitos les deseo una carrera exitosa y que sigan en esto porque la música es muy hermosa y mantiene vivo el corazón”, expresó emocionado Méndez.

La Única Internacional Sonora Santanera tendrá dos grandes connciertos de gala. (La Teja)

Seguidoras de años

Pero no solo la banda zarcereña llegó a darles la bienvenida a una vez sino también parte de su las integrantes de su club de fans, las cuales en su gran mayoría ya peina canas.

Por ejemplo, doña Olga Guerrero Quesada llegó desde Santo Domingo de Heredia, a abrazar a cada uno de los integrantes de su agrupación favorita, la cual sigue desde los años setenta.

Ella asegura que su mejor regalo del Día de la Madre y hasta con el de Navidad incluido es ir a pegarse una bailadita con ellos.

Parte de los miembros del club de fans de la Santanera llegaron al aeropuerto a recibirlos.

“Desde niña me gustaba la música mexicana y ya cuando crecí y me empezó a gustar el baile, entonces antes me iba mucho a bailar y cuando escuché la música de la Sonora me gustó mucho. En mi etapa de soltera los seguía mucho, después me casé y mi esposo y yo los seguíamos y nos íbamos a bailar con ellos al Palenque, Gran Parqueo, en aquellos salones de mi época, después murió mi esposo y ahora son mis hijas que me llevan a todo lado donde estén ellos”, contó.

Ana Isabel Brenes fue otra que también llegó bien identificada con su camiseta del club de fans, grupo al que se integró hace cuatro años.

“Ellos son un amor, supercariñosos, tanto los que jalan los instrumentos como los cantantes. Los sigo porque a mi mamá les encantaba mucho, íbamos a los conciertos que daban en Cartago, en el parque Central, frente al parque de La Paz, lo más importante es la bailada, el swing, el paso doble, el pirateado, yo me siento muy feliz cada vez que vienen”, mencionó la vecina de San Rafael Abajo de Desamparados.

Las integrantes del club de fans llegaron bien identificados con sus camisetas.

La Única Internacional Sonora Santanera se presentará este miércoles 14 de agosto en el Centro de Convenciones; el jueves 15 de agosto en el Auditorio CIC del ANDE; el viernes 16 de agosto estarán gratis en Zarcero; el sábado 17 de agosto también tocarán gratis en el Palacio de los Deportes y el domingo 18 de agosto en el centro de Eventos Pedregal, otra vez gratis.

Para cada uno de estos conciertos deben adquirir su entrada previa.