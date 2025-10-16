Farándula

La voz de “La hora de los novios” deja Radio Musical y emociona a sus oyentes

Una de las principales voces de radio Musical se despidió de los oyentes de la 97.5 F.M.

Por Silvia Núñez
Los locutores Alberto Rivera y Karen Gutiérrez hacían juntos el programa La hora de los novios. Fotos Jorge Navarro

Una de las principales voces de programas como “La hora de los novios” o “Compañeros”, de radio Musical, se despidió este martes de los oyentes.

Se trata de la locutora Karen Gutiérrez, quien tenía más de 15 años, en la cabina de la 97.5 F.M.

Ella y el locutor Alberto Rivera eran los encargados de hacer estos románticos programas, que más de uno creció escuchando.

Cierra un ciclo

“Cierro un ciclo muy especial en la emisora radio Musical, que ha sido mi casa y mi escuela, y me voy con el corazón lleno de gratitud. Me voy feliz y satisfecha, porque, gracias a ustedes, alcanzamos una de las encuestas más altas e históricas de la emisora en el mes de setiembre, llegando nuevamente a la posición #1 con un rating muy alto, un reflejo del trabajo, la música y la conexión que compartimos cada día.

“Gracias por tanto apoyo, por los mensajes, por escuchar, por hacer de cada programa una conexión real. Me llevo esta etapa en el corazón… y, por supuesto, la música que siempre nos une", publicó en su cuenta de Facebook este martes 14 de octubre.

Karen Gutiérrez era la voz del programa "La hora de los novios" de radio Musical. Fotos Jorge Navarro

Nuevos rumbos

Intentamos conocer las razones de su salida de la emisora; sin embargo, la locutora prefirió no hablar del tema.

“Cambios y nuevas etapas”, solo dijo cuando la contactamos.

Decenas de oyentes de Musical le han escrito en su cuenta de Facebook que la extrañarán mucho, pues fue una de sus principales compañías cada vez que encendían la radio.

