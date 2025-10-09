¡Vuelve Radio Puntarenas! La emisora del puerto sonará otra vez en 91.9 FM

La recordada Radio Puntarenas regresa al aire con sus voces clásicas y su esencia popular. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Después de 12 años fuera del aire, la recordada emisora Radio Puntarenas volverá a sonar en el dial nacional a partir del jueves 6 de noviembre, en la frecuencia 91.9 F.M.

El regreso se da gracias a la iniciativa de Marcos Alfaro, dueño de la frecuencia, junto con el productor radial José Bustos, y el locutor Mauricio Calderón, quienes decidieron revivir el proyecto casi por casualidad.

“Un día estábamos conversando y Marcos llamó a Mauricio para retomar la idea. En ese momento hablamos dos horas y media y, al final, dijimos: ‘Entrémosle, volvamos a sacar Radio Puntarenas’”, recordó Bustos, quien fue director de programación de la emisora durante 10 años.

Radio Puntarenas volverá a calentar el dial. (Cortesía /Cortesía)

El espíritu popular y familiar sigue intacto

Bustos explicó que la emisora volverá con su mismo espíritu popular y familiar y que, a su vez, será más de música que de tanto “bla bla bla”.

“Vamos a hacer radio de la buena, la que ya casi no se hace”, dijo.

Voces conocidas volverán a sonar en cabina

Aparte de Calderón, también estará en cabina el reconocido locutor Aleks Morales, más conocido como “Chaparro”, quien recién salió de radio Centro.

Además, se integrará Óscar Castro, el famoso chef, quien tendrá su propio programa, del cual darán detalles más adelante.

El locutor Aleks Morales, conocido como Chaparro, volverá a radio Puntarenas donde trabajó hace varios años atrás. (Cortesía /Cortesía)

Programas nostálgicos y música para todos los gustos

Bustos también nos adelantó que preparan varios espacios variados y nostálgicos porque volverán a hacer “La playa de los románticos”, que fue muy famoso por las tardes y que, a medianoche, darán puros boleros para aquellos que trabajan a esas horas, como los taxistas y guardas de seguridad.

El regreso también busca apelar a la memoria afectiva de los oyentes. “Vamos con el mismo logo de antes, para recordar. Más adelante, tal vez, lo refresquemos, pero queremos que la gente sienta ese recall de lo que era el puerto”, explicó Bustos.

El locutor Mauricio Calderón volverá a la cabina de radio Puntarenas. (Cortesía /Cortesía)

La emisora operará desde su antiguo edificio en Zapote, donde actualmente opera Radio Columbia, y estará al aire a partir de las 5 a.m.

“Radio Puntarenas es uno de los retos más lindos que he tenido. En su época me tocó trabajar con grandes locutores y aprender muchísimo. Ahora la idea es refrescar las voces, pero mantener el corazón de siempre”, expresó Bustos.

Radio Puntarenas promete traer de vuelta los sonidos, las voces y los recuerdos que marcaron a toda una generación