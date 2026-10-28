Las afectaciones en conciertos continúan: este artista también anunció cambios

El concierto de Trueno para este domingo cambió de fecha y lugar. (redes/Instagram)

Los seguidores del rapero argentino Trueno tendrán que modificar sus planes para disfrutar del concierto que el artista ofrecerá en Costa Rica, luego de que la producción anunció un cambio de fecha y lugar.

El espectáculo, que estaba programado para este domingo 1 de noviembre en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, fue reprogramado para el martes 1 de diciembre en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

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Según informó la organización mediante un comunicado oficial, la decisión se tomó por “causas de fuerza mayor que afectaron la logística de carga del artista”.

La producción explicó que el concierto mantendrá el mismo formato, las zonas y los precios establecidos desde el anuncio original. Asimismo, indicó que el horario se conservará sin cambios, aunque no detalló la hora en el comunicado.

Las personas que ya compraron sus entradas podrán utilizarlas automáticamente para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite y conservando la misma zona adquirida.

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Quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de solicitar el reembolso durante un plazo de 15 días naturales a partir de ahora. Para ello, deberán contactar al servicio de soporte de Eventcr.com por WhatsApp al número 7068-2221.

La organización señaló que presentó la documentación correspondiente ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y que está a la espera de su resolución para ratificar oficialmente el procedimiento.