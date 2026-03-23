Las confesiones de Tía Florita al cumplir 99 años: “La gente se asusta de que esté tan bien”

“Todo el mundo se asusta porque estoy igual, pienso igual y la memoria está perfecta. La gente se asusta de que esté tan bien, pero eso es Dios; solo Él sabe hasta cuándo será”.

Esas fueron las primeras palabras de Tía Florita al conversar, en exclusiva con La Teja, sobre los 99 años de vida que alcanza este lunes 23 de marzo.

Flora Sobrado Rothe habló con este medio vía telefónica sobre su larga vida, el inicio de su camino rumbo a los 100 años, su salud y las difíciles partidas de dos de sus tres hijos.

Tía Florita celebra este lunes 23 de marzo sus 99 años. Fotografía: Cortesía Tía Florita. (Cortesía TF/Cortesía TF)

LEA MÁS: Tía Florita habla de la Costa Rica de hoy y envía un claro mensaje en media campaña electoral

La célebre chef del recordado programa de canal 7, Cocinando con Tía Florita, también habló sobre la muerte y cómo le pide al Espíritu Santo que sea su transición.

—¿Cómo llega a los 99 años de vida?

Mejor de lo que yo esperaba. Jamás me imaginé que llegaría a los 99 años y menos recordándome de absolutamente todo. Sigo trabajando y grabando una vez por mes, por lo menos, y todo normal. Me siento muy agradecida con Dios porque a mí me ha preocupado siempre no solo la salud en general, sino la memoria y movilizarme, pero todas esas cosas han salido bien. Dios ha sido buenísimo conmigo en permitirme llegar hasta aquí y acercarme a los 100 años; eso es difícil.

—Todo apunta a que va a llegar al centenario de vida…

(Se ríe). Es lo que me dice todo el mundo, que por qué no (llegar a los 100 años), si yo estoy muy bien, pero eso no lo sabemos. Pienso que estos años míos ya son prestados y son un regalito de Dios para mí.

—¿Cómo está de salud y, en general, cómo se siente?

Mirá, estoy feliz porque no ha variado mi vida cotidiana: sigo trabajando, tengo patrocinadores, tengo mi programa y eso es gracias a que estoy muy bien. Hay solo una molestia en una pierna que me duele un poquito, pero por lo demás, es igual como cuando tenía 80 o 90 años. No te puedo decir que he sentido algo como para echarle la culpa a los años. Si la memoria, la vista y caminar, que son las cosas que más me preocupan y que preocupan a las personas que entran a una edad de ancianidad, funcionan, entonces estoy feliz.

Todo está caminando igual que antes, igual que siempre. A veces me pregunto cuándo irá a llegar (la muerte) y soy muy consciente de que cuando llegue ese último momento de la transición, no me quiero dar cuenta. Eso se lo pido a Dios: no me quiero dar cuenta. Quizá dormidita, sería precioso.

Tía Florita asegura llegar feliz y muy agradecida con Dios a sus 99 años. Fotografía: Cortesía Tía Florita. (Cortesía TF/Cortesía TF)

LEA MÁS: Tía Florita aclaró situación que tuvo muy preocupados a sus seguidores

—¿Piensa mucho en la muerte?

Eso es lo más seguro que tengo. Yo pienso en el final y digo que el premio sería transicionar dormida, porque sería como coronar con broche de oro. Vamos a ver si Dios me lo cumple. He sido tan agradecida con Dios que siempre he creído tanto, tanto, y con el Espíritu Santo, del que siempre hablo. Me asusto de las cosas que recibo del Espíritu Santo y estoy segura de que ese paso va a salir perfecto.

—Mucha gente se preguntará sobre el secreto para llegar a vivir tantos años de vida, ¿qué les dice?

Para mí es un enigma porque te digo una cosa muy triste: no tengo familia, hasta dos hijos he perdido; no tengo hermanas, no tengo parientes (ascendencia), todos se han ido yendo como es lo normal y lo lógico. Tampoco tengo a mis compañeras de colegio. Me siento rara de pensar que me estoy quedando sola y eso no está bien porque son pasos muy tristes que tengo que pasar en mi vida al perder a toda mi gente. Es triste y muy doloroso, pero siempre feliz y agradecida con Dios porque me tiene con salud. Si estuviera enferma sería diferente, pero estoy bien y tengo que estar agradecida con Dios.

—Este último año ha sido complejo por la muerte de un segundo hijo, ¿cómo ha sobrellevado esos episodios tan duros?

Para mí superar esto ha sido muy difícil. No puedo ni explicarlo porque no hay palabras y es algo que tenemos que pasar muchas madres. Es algo que no se lo deseo a nadie y que a mí me tocó dos veces (su hijo Juan Federico falleció en el 2014 y Carlos, en el 2025). La verdad es que he sido muy fuerte y no sé cómo agradecérselo a Dios.

Tía Florita es una de las chefs más queridas de la televisión costarricense, en la que debutó hace 50 años con su querido Cocinando con Tía Florita. Fotografía: Archivo GN.

LEA MÁS: Tía Florita aparece en redes con emotivo mensaje tras la muerte de su hijo Carlos Echandi

—¿Cómo resume su vida?

Lo que estoy viviendo es una cosa extraordinaria y definitivamente es gracias a ese ser superior que me protege, que es el Espíritu Santo. Me asusto porque no es que pido y tengo las cosas al día siguiente, pero sí Él me ha guiado toda mi vida por un sendero precioso, de positivismo, de tranquilidad. También ha habido momentos muy tristes, como la tragedia de perder dos hijos, pero la mayoría de cosas en mi vida han sido positivas. Por eso digo que si llego a los 100 años, no sería nada raro, por ese ser superior que definitivamente creo que existe, porque uno no merece tanta preciosidad. Es el Espíritu Santo el que me protege a mí y a mi familia, y si se ha llevado a mis hijos, Dios sabe por qué.

—¿Tiene alguna petición especial para sus 99 años?

He estado muy agasajada por toda mi gente que llega a mi casa a visitarme. No podría hacer una invitación a una actividad porque sería tanta la gente que, me dice mi hijo (Roberto), habría que hacerlo en un estadio para tanta gente linda que me quiere y me sigue. Las puertas de mi casa están abiertas para la gente que me quiera venir a ver; hacen grupitos, vienen y pasamos una tarde bonita. Esas han sido mis grandes celebraciones.

Tía Florita recibe el cariño de la gente por donde quiera que vaya. Fotografía: Facebook Tía Florita. (Facebook/Facebook)

—Hace unos días fue a visitar un salón de belleza y mucha gente se emocionó de verla tan feliz, bella y radiante, ¿qué hubo detrás de esa visita?

Fue muy simpático porque fue un regalo de ese salón. El estilista desplegó todas sus bellezas, me peinó y maquilló y salí como de 18 años (se ríe). El cambio fue radical, completamente. Me acordaba de cuando tenía 25 años. Es un mago el muchacho que me hizo esto. Gozamos mucho y todo eso es gracias a que me siento muy bien.

LEA MÁS: Tía Florita: “Mis hijos temblaban de solo pensar que me iban a intervenir el corazón”