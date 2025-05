Tía Florita aparece en redes con emotivo mensaje tras la muerte de su hijo Carlos Echandi

Tía Florita compartió un emotivo mensaje. (Archivo/Archivo)

Flora Sobrado de Echandi, conocida como Tía Florita, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su hijo, Carlos Echandi en el que reflexiona sobre la muerte y la despedida.

La publicación comienza con la frase: “Carlos Echandi Sobrado regresa a la casa del Señor”.

El hijo de Tía Florita, Carlos Echandi, junto a su esposa, Viviana Muñoz. (Facebook/Facebook)

En el mensaje, Tía Florita compartió el Salmo 39:13: “No habléis de mi viaje con pesar, sino cerrad vuestros ojos y me veréis con vosotros hoy, mañana y siempre. No vistáis de negro en señal de luto, mejor vestid de blanco y alegraos conmigo. Dejadme solo y separaos de mí con quietud como se separan las flores del almendro y el manzano cuando las deshoja el aliento de abril. No turbéis la paz del éter con pronósticos y conjuros, mas dejad que vuestro corazón cante conmigo los salmos de la vida eterna”.

Tía Florita es madre de tres hijos, dos de ellos han fallecido. (Archivo/Archivo)

Este mensaje es similar al que Tía Florita compartió en enero de 2014, cuando falleció su hijo mayor, Federico Bonilla Sobrado.

Tras la publicación, los seguidores de la chef expresaron su apoyo y solidaridad ante el difícil momento que atraviesa la familia. Decenas de mensajes inundaron sus redes, enviando condolencias y palabras de aliento.

La familia de Tía Florita informó que las honras fúnebres de Carlos Echandi se realizarán el lunes a las 11:00 de la mañana en el Templo Votivo Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en San José.