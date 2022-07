Las dos dolorosas pérdidas de “el encantador de perros”

César Millán es una celebridad, pero ha trabajado duro para eso. Productora Promedia (Jason Elias)

César Millán Favela, de 52 años, es conocido como “el encantador de perros”.

Nació el 27 de agosto de 1969 en Culiacán, México. Durante su infancia creció en una finca hasta que se pasó a la ciudad para tener una mejor educación.

A los 13 años conoció su pasión. “Iba a un campeonato de judo y, en el camino, me paré en el malecón de Mazatlán y le dije a mi mamá ‘¿Crees que puedo ser el mejor entrenador de perros del mundo?’ , y ella ni sabía qué era eso, pero me dijo ‘¡Tú puedes ser lo te dé la gana!’”, explicó a un programa de la cadena CNN.

El mexicano se cautivó por los perros gracias a “Lassie” y “Las aventuras de Rin Tin Tin”, dos series que contaban la vida de los perros que vivían en Estados Unidos.

A una vida nueva

El 25 de diciembre de 1991 decidió hacer maletas y viajar a la frontera de Estados Unidos, de manera ilegal, con 100 dólares en el bolsillo.

“En cuanto llegas al cruce, lo primero que ves es gente queriendo aprovecharse de ti. Pueden venderte, pueden matarte por órganos. Morir es más probable que conseguir saltar”, dijo el medio “Red Table Talk”.

Sin plata para comer

Tuvo que hacer muchos sacrificios para cumplir sus sueños. Ha contado que a veces se dejaba atrapar por la Policía para que ellos lo alimentaran y no tener que gastar plata, la cual usó cuando un hombre le cobró los mismos 100 dólares para enseñarle el camino a Estados Unidos.

Aunque César no sabía inglés consiguió un trabajo como peluquero canino. Fue así como conoció a la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, quien se ofreció a contratarle un profesor particular de inglés con el objetivo de mejorar su calidad de vida social y laboral.

En el 2002 abrió su centro para trabajar con perros agresivos y empezó a ganar reconocimiento, el cual llamó la atención del periódico Los Ángeles Times por su historia, publicada como reportaje sobre su labor.

Así, la productora National Geographic desarrolló la idea de ‘El encantador de perros’, que emitió el mexicano durante ocho años.

¡Qué duro!

Pero en medio de tantas cosas buenas hubo problemas. Uno de los momentos más difíciles que César tuvo que pasar fue en el 2010, cuando falleció su pitbull Daddy, su gran compañero.

Además, la madre de sus dos hijos (Andre Millán, de 27 años, y Calvin Millán, de 21 años), decidió pedir el divorcio, razones que lo llevaron a sufrir una gran depresión.

“Tuve pensamientos suicidas a causa de un sentimiento de fracaso. Ese sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo mismo, piensas que nadie te quiere, que tu clan no te quiere. Y mi clan familiar se fue”, le confesó a Jada Smith en 2016.

Después de muchas situaciones, Millán y su pareja actual, la estilista Jahira Dar, con quien tiene una relación desde 2016, no suelen hablar sobre su vida privada, dicen que sus proyectos son más importantes.

Ese es el caso de “Better Human, Better Dog”, su producción televisiva más reciente, que abre las puertas de su rancho para transformar a las familias con sus mascotas con varias actividades para que las personas aprendan la forma correcta de educar a sus peluditos.

