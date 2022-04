Nicole y Nadia Aldana se ven espectaculares. Cortesía.

¡Qué bárbaras las hermanas Aldana, cada día están más guapas!

Aunque las conocimos hace más de 20 años, parece que los años no les pesan para nada a Nicole y Nadia, quienes siguen siendo bellísimas.

Ellas compartieron este fin de semana una imagen juntas en el mar, luciendo trajes de baño y se nota que no se pierden un solo día de gimnasio, pues los abdómenes de ambas lucen bien planitos.

Algunos dirán que se debe a algún retoque que se podrían haber hecho, pero aunque así fuera (no sabemos), para tener esos cuerpazos hay que tener disciplina y esforzarse bastante.

Si bien ambas no siguieron con sus carreras de modelaje y más que todo se dedicaron a sus negocios y a sus familias, no han perdido ese carisma y belleza que las acompaña desde chiquillas.

[ Nadia Aldana nos cuenta cómo conoció a su esposo en el tope de Palmares ]

Amor.

Nadia Aldana, conoció a su esposo, Marco Antonio Piñeres, hace 10 años en Palmares.

Aunque ella ya lo había visto en otra ocasión, fue hasta ese día, en medio de caballos, jinetes y un montón de gente que se enamoraron, al punto que ahora son un matrimonio muy feliz.

Ambos son padres de dos hermosa gemelitas, Sara y Sofía, y aunque no han regresado al lugar en el que se conocieron, cada vez que se aproxima el tope recuerdan el momento en que los flechó Cupido.

La exmodelo de “A todo dar” nos contó un poco su historia y lo que significa el desfile de caballos en Palmares para ella y su familia.

–¿Cómo se conoció con su esposo?

Yo lo había visto un tiempo antes porque me contrató para un evento que ´él produjo. Eso fue unos tres años antes de volver a verlo. Hace ocho años yo andaba con unas amigas en el tope y lo vi, en un principio no me acordé que lo conocía porque solo fue aquella vez y nunca más. Ese día andaba con ganas de encontrarme a alguien, como hace mucha gente que va al tope, así que desde que lo vi me encantó, me pareció guapísimo, con una sonrisa hermosa, por lo que les dije a mis amigas que él era el que me gustaba.

–¿Cómo hizo para hacerse notar?

Al principio estaba con dudas porque él venía con una muchacha del brazo y pensé que tenía novia y como mis amigas también querían que yo encontrara a alguien lo jalaron y le preguntaron por la muchacha, ahí nos dijo que solo era una amiga.

–¿Qué pasó después?

Hablamos un rato y nos volvimos a encontrar en la noche, todo fue muy rápido, imagínese que ya al mes éramos novios y a los pocos meses (en junio) nos estábamos casando y ya hasta embarazados de gemelas.

–Eso pasa una vez en un millón...

Yo creo que Dios me lo mandó, es una historia muy bonita porque él dice que yo siempre fui como el amor platónico, que me seguía desde A Todo dar y después cuando estuve en Destinos TV. Él me cuenta que siempre me admiró mucho, pero como estaba casado en ese tiempo, jamás hubiera pensado que podríamos terminar juntos.

–Es curioso porque mucha gente va al tope a ligar, pero sin pensar en algo serio, ¿por qué cree que no fue así con ustedes?

Sí, la mayoría de fiestas de ese tipo se dan solo para ligar ese día y ya, lo de nosotros por dicha fue diferente. Desde que empezamos a conocernos vimos que nuestros planes de vida eran parecidos, él por ser mi admirador quería algo más conmigo y yo buscaba alguien para algo serio, no le niego que buscaba esposo porque cumplía 33 años en ese entonces y no podía perder más tiempo.

Una familia así de linda es lo que añoraba la exmodelo. Instagram.

–¿Han regresado a Palmares desde ese día?

No, no hemos vuelto a ir por asuntos de trabajo y de familia, pero a mí me encantan ese tipo de fiestas, de hecho en estos días estaba hablando con unas amigas para ver si íbamos este año, pero todavía estamos en eso.

–¿Sus hijas saben cómo se conocieron los papitos?

Sí, ya les hemos contado la historia de cómo nos conocimos.

–¿Cómo ha sido su relación en estos ocho años?

Gracias a Dios nos ha ido muy bien, somos plenos y felices con la familia que tenemos. En aquel momento yo me sentía como desesperada por encontrar esposo y él ayudó a calmar eso, mientras que yo lo ayudé a superar otras etapas, como fuimos papás tan rápido siento que nos hizo falta disfrutar un poco más como pareja, pero ahora que las gemelas están grandes creo que podemos empezarlo, queremos viajar y salir más nosotros dos.

–¿A qué se dedican?

Cada uno están con sus proyectos, yo estoy con Aldana Boutique, que ahora estamos en Llorente de Tibás (detrás de La Nación) y él está en Nvivo Producciones, donde produce eventos.