Las últimas semanas han sido un verdadero calvario para María Fernanda León

María Fernanda León trabaja en Teletica desde hace casi dos meses. (Instagram)

Dicen que la procesión va por dentro y eso es exactamente lo que le está sucediendo a María Fernanda León, quien en las últimas semanas ha tenido que vivir un verdadero calvario por unos temas de salud.

La cantante y presentadora de canal 7 se sinceró con quienes la siguen en sus redes sociales para hablar de las dos situaciones que la han tenido contra la pared el último mes.

En primer lugar, Fer contó que estaba un poquito resfriada desde finales de la semana pasada, pero se fue al concierto de la banda Escats, en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños y la salida no le cayó nada bien a su salud.

María Fernanda León dice que habló sobre el tema porque quiere ser transparente y honesta con sus seguidores. (Instagram)

Eso la llevó a una gripe quiebrahuesos que la mantuvo en cama los últimos tres días. Ya este miércoles se siente un poquito mejor y pudo retomar sus actividades del día a día.

La otra situación de la que habló Fer es más compleja, pues tiene que ver con el trastorno de ansiedad que padece.

La Leoncita contó con mucho detalle lo mal que la ha estado pasando porque el medicamento que toma para controlar la ansiedad está agotado en el país desde enero y entonces tuvo que echar mano de un tratamiento genérico que no le hizo nada bien.

María Fernanda León no la está pasando nada bien

“Me empezó a funcionar superbién (el medicamento), pero después del tiempo, hace como un mes, empecé a sentir no que me afectaba emocionalmente, si no físicamente y empecé con muchos ataques de pánico que no tenía, ansiedad, y contractura muscular y empieza uno a sentirse mal”, contó la también maestra de Preescolar.

“Esta es una lucha mente-espíritu-cuerpo que a veces nos detiene de hacer ciertas cosas, pero he estado luchando a más no poder para que esto no me afecte, de forma que pueda seguir con mis actividades regulares, continuar y saberme muy valiente de poder enfrentar este trastorno y abrazarlo”, expresó Fer.

León destacó lo difícil que le resulta a las personas hacer las paces con algo que no le hace bien principalmente porque ha estado percibiendo muchas taquicardias, dolores de cabeza, adormecimiento de cara, brazos, cuerpo general, y ceguera y entre muchas otras cosas que, dice ella, le han enseñado “el poder de la resiliencia”.

Tras contar su estado, Fer abrió la cajita de preguntas en Instagram para hablar con sus seguidores sobre la ansiedad. Los comentarios son múltiples, así como los consejos que ella les da, eso sí, Fer deja muy en claro que ella habla desde su experiencia, y nunca desde una posición clínica ni médica.