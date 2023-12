Laura Ortega dio detalles de cómo va la organización de su boda con Fernán Faerrón

Laura Ortega y Fernán Faerron ya tienen alguito adelantado para sus planes de boda. (Foto de archivo)

Desde que Laura Ortega y el jugador florense Fernán Faerrón se comprometieron el pasado 4 de diciembre, los detalles de lo que será su boda tienen a los seguidores de la parejita en velo.

De hecho, Laura a través de sus redes sociales le respondió a varios curiosos sus preguntas sobre cómo iban los planes de la boda.

“Obviamente ahorita en diciembre no me iba a poner a planear la boda en sí, pero ya tenemos varios wedding planner (organizadora de bodas) que siento que es algo demasiado importante” contó.

Según lo comentado por la guapa, no quiere estar preocupada por estar pendiente de toda la organización, será un cero estrés para ella que alguien más coordine el gran día.

Además, reveló que en enero empezaría a afinar los detalles con las personas que realizarán la tareíta por ella.

“Estoy muy emocionada, tengo muchas ideas y estoy segura que ellas van a poder hacerlas realidad”.

Laura fue clara en que no quiere intrusos en su boda y que estarán solo las personas que de verdad son parte de su vida y la de Faerrón, especialmente, aquellos que los apoyaron desde el inicio de su relación a finales de 2022.

“Yo no quiero gente en mi boda que no sea de mi círculo cercano, lo he dicho mil veces, uno tiene que ser demasiado cuidadoso, de a quién deja estar en momentos importantes, a quién deja entrar a la casa, a la vida de uno en general, porque no todo mundo le desea a uno lo mejor, inclusive familiares, quisiera que el día que nos casemos estén las personas que nos aman, que se preocupan por nosotros y nos desean lo mejor, probablemente sea una boda relativamente pequeña”, agregó.

Habrá que esperar que los tortolitos sigan dando más detalles del día y el lugar en el cuál se llevará a cabo esta unión.