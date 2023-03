Laura Ortega dio detalles del trauma que le quedó después de salir en televisión

La modelo Laura Ortega, se puso a jugar preguntas y respuestas, mediante su cuenta de Instagram, en donde sus seguidores empezaron a curiosear para saber si a Laurita le gustaría ser presentadora, por lo que ella les respondió que no sabían el trauma por el que tuvo que pasar hace algunos años.

Sin embargo, añadió que hoy sería diferente si le ofrecen una oportunidad de conductora, pues afirma que ahora es una mujer segura, y más bien agrega que se pasaría de la raya, y que si la llegaran a contratar de presentadora demandarían al canal, ya sea por hablar de más o por decir malas palabras.

La modelo les comentó a sus seguidores que fue presentadora por una semana, en un programa llamado Batalla de Talentos, la modelo contó que el rol que tenía era leer los comentarios de las redes, sin embargo agregó que este programa no tenía mucho “pegue”.

“Me tocaba inventar comentarios porque no salían en la tablet que me dieron, y un día me salió uno que hablaba muy mal del programa, y yo lo leí en voz alta y estábamos en vivo”, expresó.

Batalla de Talentos con Natalia Carvajal, Ítalo Marenco y Laura Ortega.

La macha expresó que desde ese momento se frustró, porque le tocó vivir esa experiencia en televisión nacional, y además afirmó que ella no aguantó nada y ese mismo día, se quitó su micrófono y expresó en voz alta que renunciaba, a pesar de que trataron de detenerla, ella se negó.

Además, la guapa les contó a sus seguidores que después de esa experiencia se tuvo que internar en una casa de playa, en medio de la nada por mes y medio. “Yo me sentía apenada, no supe manejar la vara y no soporte”, comentó.

Por otro lado, agregó que cuando vivió esa etapa era muy joven, pues apenas tenía 20 años.