Majo Ulate habló de la relación que tuvo con Yiyo Alfaro y si deseaba casarse con él

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate tienen dos años de relación y ya hasta viven juntos. Archivo

A la maquillista María José Ulate como que no le gustó mucho una nota que le hicieron a ella y a su novio, Mauricio Hoffmann, en De boca en boca, sobre todo porque le preguntaron si les gustaría casarse.

En la entrevista, ella mencionó que no anhelaba casarse con el Macho porque están disfrutando mucho su relación así como está, viviendo en un concubinato escandaloso que llaman.

Majo hizo una serie de historias en su cuenta de Instagram, el jueves por la noche, para aclarar algunos mensajes que le mandaron a raíz de esa nota, pues muchas seguidoras le pusieron que no quiere hablar del tema de matrimonio porque el que no quiere casarse es el presentador de Sábado Feliz.

Sin embargo, en medio de su explicación, salió a relucir la relación que tuvo con el presentador José Miguel “Yiyo” Alfaro, con el que también muchos creyeron que iba a terminar casada.

Majo y Yiyo fueron novios por casi 10 años. Archivo (Facebook)

“Me dio mucha gracia porque hay muchos comentarios diciendo que yo terminé mi relación anterior porque me quería casar y eso no es así. ¡Bateadoras! No es así. Cuando yo terminé mi relación anterior yo no quise hacer un circo de eso, yo les conté a mis seguidoras cómo me sentía, pasé un proceso duro y difícil para superarlo, lo superé y seguí la vida. Pero me causa mucha gracia que hay gente que afirma que mi relación anterior terminó porque yo me quería casar, cuando en realidad no hay nada público donde yo haya mencionado eso y, bueno, los amigos en común de mi expareja y yo saben que no, nunca estuvo en los planes casarnos”, mencionó.

La maquillista, además, recalcó que le molesta que la sociedad siempre piensa que una mujer para sentirse feliz y plena tiene que casarse o depender de un hombre para cumplir sus metas.

“Vivimos en una sociedad que no soporta ver a una mujer tranquila y feliz por sus propios medios, una sociedad que no soporta que una mujer que tiene su negocio, su vida, sus cosas, sus amigos, su familia, que se pone como prioridad ante un montón de cosas, que esté feliz y tranquila sin la necesidad de un hombre, porque yo siempre lo he dicho, yo tengo una pareja para que esté conmigo, yo no tengo una pareja para que me solucione la vida”, dijo.

También recalcó que no tiene una pareja para que la mantengan o para que le compre la casa de sus sueño y mucho menos para interponerle sus propias decisiones.