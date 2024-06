Laura Ortega elige nombre para su bebé y este es el gran significado que tiene

Laura Ortega y Fernan Faerron esperan a su primer hijo. (Instagram)

Tras anunciar que están embarazados y conocer que es una niñita a quien esperan, Laura Ortega reveló este domingo el nombre que le pondrán al primer hijo de ella y Fernán Faerron.

En Instagram, la exuberante modelo y cantante hizo público cómo llamarán a la bebita, así como el gran significado que tiene el nombre elegido.

LEA MÁS: Laura Ortega vive uno de sus mejores momentos y ya conoce el sexo de su bebé

Ortega contó que su hija se llamará Elisa y que el nombre significa: “La que lleva la promesa de Dios”.

Laura y Fernán están muy felices de quedar embarazados nuevamente, pues el año pasado sufrieron la pérdida de un bebito, que ahora es el angelito más especial que ellos tienen en el cielo.

Laura Ortega y Fernan Faerron serán papás de una chiquita que se llamará Elisa. (Instagram)

Luego de dar a conocer el dato del nombre de su bebé, Lau, Fernán y Elisa volvieron a recibir muchas felicitaciones y mensajes de la gente.

“Elisa hermosa, que Dios te bendiga por siempre”, “Felicidades a ambos por Elisa y feliz primer Día del Padre para tu esposo”, “cuánto me alegro por la hermosa Elisa y más por Taquito (sobrino de Laura), que no me le quitaron el campo. Vas a ser una gran mamá”, fueron parte de las cosas que les escribieron a los guapos esposos.

LEA MÁS: La emotiva y linda forma que Laura Ortega usó para anunciar que está embarazada

¿Qué le parece el nombre elegido por Lau y Fer?