Laura Ortega: “Nunca he sido futbolera pero ahorita mi corazón lo tiene el Herediano”

La pareja se ve cada vez más enamorada. (Alonso Tenorio)

Si bien a Fernán Faerron se le ve muy bien la camiseta del Herediano y probablemente vaya a aportar mucho a la causa, no cabe dudas de que el mejor fichaje que presentó el club florense este viernes fue a la novia del defensor, la modelo Laura Ortega.

La guapísima ojiverde también se puso la chema del Team y aunque no es muy futbolera, los rojiamarillos se ganaron a una aficionada que sin duda dará qué hablar y robará miradas y suspiros cada vez que se le vea por los estadios de primera división.

De momento nunca lo ha visto jugar, pero ya se está muriendo de las ganas de que llegue ese momento.

Lau acompañó a su novio en la presentación oficial que tuvo con el subcampeón nacional en el restaurante PF Chang’s en Oxígeno y como es usual, se hizo notar.

Allí, se atrevió a ponerse la camiseta del Team y a decir que desde ahora los florenses se ganaron su corazón.

La camiseta no cabe dudas de que se le ve mejor a ella. (Alonso Tenorio)

–¿Qué significa para usted que Fernán se quede jugando en el país?

Pues me emociona muchísimo. Voy a poder estar para él, para apoyarlo más de cerca.

Video: Laura Ortega responde con fuego a pregunta de seguidora sobre su cambio de novios

–¿Le ayudó a tomar la decisión para que se quedara en el país?

Yo, en decisiones respecto a la carrera de Fer definitivamente no tengo nada que ver, lo apoyo cien por ciento en todas sus decisiones.

–¿Le dio algún consejo antes de firmar con el Herediano?

Siempre estoy aconsejándolo de que haga lo que lo haga más feliz.

–¿Qué tan futbolera es?

Nunca he sido futbolera, pero ahorita mi corazón lo tiene el Herediano.

Laura Ortega está muy orgullosa del 3 florense. (Alonso Tenorio)

–¿Ya ha visto jugar a Fer o cuándo será la primera vez?

No he visto jugar a Fer, si Dios quiere pronto será la primera vez y me tiene muy emocionada.

–¿Cómo va la relación en estos casi dos meses de jalar?

Estamos muy felices, llenos de paz y creo que eso es lo mas importante.

Fernán Faerron confirma su relación con Laura Ortega por medio de un video

Felices.

La pareja ya pareciera que dejó atrás todos los chismes y la polémica atrás y se ha dedicado a disfrutar de los primeros meses como novios.

Recordemos que la primera vez que se les vio juntos fue un concierto que dio el grupo Bacilos en diciembre en Alajuela.

Ahí trascendieron varias fotografías que publicó La Teja y aunque Laura aseguró a este medio que apenas y se conocían, ya se les notaba algunas miradas y abrazos comprometedores, que mostraban que había algo creciendo.

A partir de eso, en redes sociales empezaron los guiños y piropos que dejaban más que claro que la relación iba viento en popa entre ambos.

Eso sí, no sin antes y como les suele pasar a ambos, la polémica estuvo presente ya que la ex del futbolista, la locutora Paula Chavarría tiró varios filazos en sus redes sociales aduciendo que ellos todavía estaban intentando algo cuando comenzó con Lau.

Así pasaron los días y antitos de terminar el 2022, Fernán compartió un video en sus redes sociales en donde confirmó que estaban jalando.

“Cerramos un año de mucho crecimiento profesional y personal✨ Gracias a todos y cada una de las personas que se han quedado para vivir este proceso llamado VIDA conmigo❤️”, escribió Faerron en ese entonces para describir las imágenes que lo muestran con su club, con sus seres queridos y por supuesto con Laura.

Días después ella hizo lo mismo y ahora es común verlos compartiendo en sus redes sociales las salidas a comer, visitas a la finca de la familia del defensor y otros detalles más que solo comprueban lo enamorados que están.

Ahora le tocará a Faerron usar esa inspiración que le da la ojiverde para convertirse en una de las figuras más importantes de la defensiva del Herediano.