Laura Ortega se hizo el procedimiento estético que siempre quiso: “Parezco un filtro”

“Parezco un filtro”, dijo Laura Ortega al ver por primera vez el resultado del procedimiento estético al que se sometió este martes tras ansiarlo por mucho tiempo.

La expresentadora y modelo cambió bastante la apariencia de su rostro tras someterse a un diseño de sonrisa.

Laura Ortega es una de las mujeres más hermosas de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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Según contó, siempre quiso mejorar la estética de sus dientes, pues no estaba conforme con ellos.

Lo que siempre quiso

“Finalmente, voy a hacerme el diseño de sonrisa que siempre quise”, confesó Ortega, quien se hizo el tratamiento con la odontóloga que, según dijo, hizo el diseño de sonrisa más lindo que hay en Costa Rica.

“Hoy (el martes) se va a hacer realidad. Estoy emocionada, también nerviosa. Estoy segura de que va a quedar espectacular”, afirmó Laura.

La ojiverde consideró el cambio “sutil pero necesario” y contó que todo el procedimiento tardó alrededor de cuatro horas y media.

Laura Ortega mostró el antes y después del tratamiento estético que se hizo en sus dientes. (Instagram/Instagram)

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Las bromas de Laura tras verse por primera vez

Antes de verse por primera vez, una emocionada Laura Ortega cerró los ojos y los abrió frente a un espejo. Estalló de la emoción al verse.

La esposa de Fernán Faerron quedó encantada y tan irreal le parecía el cambio que bromeó diciendo lo del filtro y también mencionó que parecía tiza.

Atrás quedaron los dientes redondeados de Ortega, quien ahora luce una sonrisa renovada que solo contribuye a hacerla ver más bella.

Laura Ortega habla del procedimiento estético que se hizo y que siempre quiso

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