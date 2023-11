Laura Ortega sorprende al mostrar un gran cambio físico tras pasar por el quirófano

La modelo Laura Ortega siempre ha tenido un cuerpo espectacular.

La modelo Laura Ortega siempre ha sido admirada por muchos por el espectacular cuerpo que tiene y la forma en que lucen sus curvas cada vez que se pone un vestido de baño.

Y este jueves la también cantante sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar un gran cambio físico tras pasar por el quirófano.

La pareja del jugador Fernán Faerrón, del Herediano, parece haberse quitado los implantes de seno y ahora luce más plana en esa parte del cuerpo, según se ve en una historia de Instagram que compartió.

La guapa ojiverde lo que subió fue un video en el que puso la frase “new (nueva) era”, donde se logra ver que recientemente se operó y que está muy feliz con el cambio.

Meses atrás ella había hablado de su intención de reducir el tamaño de sus senos porque estos le crecieron y ya se sentía incómoda.

Laura Ortega subió una historia en Instagram mostrando su cambio físico.

Incluso, en el 2021 ya se había reducido el tamaño de los implantes, pero aún así aseguraba que los pechos se los sentía más grandes tras subir de peso.

“Hace dos años me quité, porque tenía demasiado. Imagínense que tenía 600 cc natural mío, más los 410 cc del implante. Estamos hablando que era como un kilo en cada busto. Entonces me quité y, sí, superbién por los primeros seis meses y me volvieron a crecer”, contó a inicios de octubre a una curiosa seguidora que le preguntó el porqué estaba pensando en operarse de nuevo.

LEA MÁS: Laura Ortega vuelve a hablar del tamaño de sus senos y de lo que piensa de ellos

Laura Ortega habla de sus pechos

Desde principios de año ella viene hablando del gran tamaño de su “pechonalidad” y lo incómoda que se sentía, pues ni podía hacer ejercicio en paz.

Intentamos conversar con la cantante para saber cómo se siente con el cambio; sin embargo, no nos ha respondido.

Estas fotos de la modelo quedarán para el recuerdo.

Varias personalidades internacionales han tomado la decisión de quitarse los implantes de seno y optaron por regresar a su talla natural de busto, lo que también se ha convertido en una especie de moda entre modelos, presentadoras y artistas.