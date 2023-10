Laura Ortega vuelve a hablar del tamaño de sus senos y de lo que piensa de ellos

Laura Ortega asegura que hasta incómoda se siente de ponerse alguna ropa por el tamaño de sus pechos. (Instagram)

Hace unos meses, Laura Ortega había hablado sobre el tamaño de sus senos y su idea de quitarse los implantes por lo grande que tenía esa parte del cuerpo.

Este viernes, la guapísima modelo y cantante volvió a hablar del tema y de lo que piensa de su “pechonalidad” luego de una pregunta que le hicieron en redes sociales.

A Laura le consultaron sobre su decisión de operarse los pechos, hace dos años, para quitarse volumen, y ella no dudó en explicar por qué la realización de esa cirugía estética.

“Hace dos años me quité, porque tenía demasiado. Imagínense que tenía 600 cc natural mío, más los 410 cc del implante. Estamos hablando que era como un kilo cada busto. Entonces me quité y, sí, superbién por los primeros seis meses y me volvieron a crecer”, contó Laura a la curiosa seguidora.

La ojiverde comentó que después de esa operación del 2021, ella subió de peso y como mucha grasa de su cuerpo se le acumula en esa zona, sus senos están nuevamente muy grandes.

“Obviamente, he subido de peso y otra vez son demasiado grandes (sus pechos) y por más de que me gusta mucho la forma y todo, no me quejo del todo, me gustaría ponerme ciertas cosas que no me siento cómoda poniéndome, porque siento que me veo muy vulgar con lo que sea”, agregó la guapa expresentadora de Repretel.

Esta vez Lau no mencionó si tiene pensado volver a operarse para reducir el tamaño de sus pechos, como sí lo había dicho en abril pasado, cuando abordó el tema también en sus redes sociales.

En aquel momento, Laura confesó que le gustaría ser plana, pues dijo que sus pechos eran una dificultad hasta para hacer ejercicios.

Laura Ortega es muy conocida en el país por sus facetas de modelo y cantante. También fue presentadora de televisión en Repretel por un breve periodo. (Instagram)

“No puedo ni ir al gimnasio en paz, porque salto la cuerda y siento que me van a dar una cachetada”, había dicho en aquella ocasión.

