Laura Ortega afirmó que piensa quitarse los implantes mamarios

Laura Ortega habla de quitarse los implantes

La modelo y cantante Laura Ortega seguirá los pasos de Vica Andrade, Maureen Salguero y Glenda Peraza y se reducirá el tamaño de sus pechos.

La bella ojiverde confesó a sus seguidores de Instagram que está meditando de manera muy seria quitarse los implantes que tiene debido a las incomodidades que le genera tenerlos tan grandes, tanto a la hora de conseguir ropa, como de hacer actividades diarias. Por suerte para ella, por ahora no tiene que ver nada con temas de salud.

Actualmente tiene 400cc (centímetros cúbicos) y aseguró que ya en alguna ocasión se quitó porque antes tenía más del doble.

“Esa cirugía fue para reducir porque tenía 900 cc, no es que yo soy plana, de hecho a mí toda la grasa se me va para allá, gano peso en ‘bubbies’ (pechos) y esa vez me saqué un montón, casi que quedara solo el implante y otra vez se me hicieron gigantes. No puedo ni ir al gimnasio en paz, porque salto la cuerda y siento que me van a dar una cachetada.

Laura Ortega se ve espectacular, pero ella asegura que no vive en paz con el tamaño de sus pechos. Instagram.

“He estado pensando seriamente quitarme los implantes o al menos reducir unos 200cc, muy lindo a veces, pero no tanto, me gustaría usar demasiada ropa que no puedo usar porque me veo toda pechugona, escotada, como que a veces es molesto, suena absurdo, pero quisiera ser plana...”, afirmó.

Lau dijo que, por ejemplo, a la hora de comprar ropa interior o vestidos de baño, le cuesta mucho debido a que en la parte de abajo es talla S y arriba como dos tallas más.

“Es una pesadilla, ni siquiera sé cómo vestirme, porque nada me queda bien con el tamaño de mis bubbies”, agregó.

Si se opera, Laura Ortega contará con el apoyo de Fernán Faerrón. Foto: Instagram

Movimiento

Recordemos que desde hace varias semanas, la expresentadora de televisión costarricense Vica Andrade viene haciendo campaña para que las mujeres tengan mucho cuidado a la hora de usar implantes mamarias, debido a las enfermedades que les pueden generar.

Ella se sometió a la operación para quitarse los suyos y desde entonces quiere crear conciencia a las demás damas.

Vica contó con el apoyo de su esposo, el productor Memo Del Bosque, por lo que si Lau decide hacerse ese procedimiento, el futbolista herediano Fernán Faerron tendrá que ponerse la 10 y ayudarle en todo lo que se pueda.