Video: La acongojante historia de Laura Ortega y un calzón que le guindaba

La cantante y modelo Laura Ortega compartió una divertidísima anécdota que, según ella, la mantiene humilde, por la clase de vergüenza que pasó.

La bella ojiverde contó en TikTok que hace unos años, por andar jugando de viva, le pasó un pacho que la hace tener los pies sobre la tierra.

“Iba del trabajo y me llegué a cambiar al gimnasio y por el tipo de leggins que iba a usar, necesitaba usar un calzón que fuera beige en vez de otro color porque si no se veía. Entonces me iba a cambiar y no encontraba el calzón por ningún lado. Me valió y me fui a entrenar si nada.

“Por alguna razón sentía que la gente se me quedaba viendo mucho, en ese momento era cuando yo modelaba y me creía la última maravilla porque andaba con un montón de gente que se creía eso, entonces juraba que me estaban viendo porque estaba riquísima, toda jaiba”, comentó.

Cuando se metió al baño para recoger su bulto, se dio cuenta que no era por el cuerpazo o por los bellos ojos que todo mundo la veía (al menos esta vez).

“Cuando veo que en el top de ejercicio estaba el h... calzón que iba a poner y no encontré horas antes. Entonces no, mami, no te estaban viendo porque estabas riquísima, sino porque tenías un calzón de abuela medio roto, mordisqueado por el perro, guindando del top”, contó Lau.