Laura Ortega vivió el momento más duro de su vida luego de terminar el en vivo con Diego Bravo

Laura Ortega y Fernán Faerron están más unidos que nunca.

Laura Ortega y su pareja, el futbolista Fernán Faerron, está atravesando un momento durísimo en sus vidas, por la pérdida de su bebito, que se gestaba en la pancita de la modelo.

Ella dio a conocer ese terrible suceso este martes, agregando que se trataba de un aborto retenido, por lo que el feto todavía se encontraba dentro de su cuerpo. A ella los doctores le recomendaron que esperara a que saliera por sí solo para evitar una cirugía.

Eso ocurrió la noche de este martes, justamente después de que Laura colgó la llamada que tuvo con el youtuber Diego en Instagram, en donde contó los problemas que siguen enfrentando con Paula Chavarría, exnovia de Faerron.

Según ella, el haber liberado muchas de las cosas que sentía pudieron haber ayudado a que se diera en definitiva el aborto.

“No sé ni qué siento, honestamente estoy como bloqueada porque son tantas emociones a la vez, estoy bien, sana y eso es lo que importa. Todo pasa y sé que vendrán tiempos mejores, han sido meses muy turbios, ha sido difícil y desgastante no haber podido hablar”, afirmó.

La bella mujer dijo que la gente que la sigue se ha comportado de gran manera con ella, al punto de que han sido un soporte en estos momentos tan complicados que viven.

“La gente ha sido demasiado linda conmigo, he recibido mucho apoyo y eso me da paz, de hecho hay gente que me agradecía por hablar de lo que nadie habla, porque en serio nadie lo hace y a mí me daba pena, me sentía tan perdedora y ni siquiera a la familia de mi novio le pude contar o a mis amigas, uno se lo calla, se lo guarda y es un luto lo que se vive, es una muerte y es algo pesado. Yo sabía que iba tener mucha exposición, que iba a tener muchos comentarios tanto positivos como negativos, pero era algo que tenía que hacer, me ayudó a soltar, de cierta manera”, aseguró.

Laura cree que si Dios decidió que todavía no se convirtiera en madre es por algo, por lo que tiene fe en que cosas buenas vendrán para ella y su pareja.

La modelo, este miércoles en la noche, también decidió compartir con sus seguidores en redes sociales que ya tuvo la pérdida.

Desde La Teja nos solidarizamos con ambos y les enviamos un abrazo, esperando que pronto todo esté mejor.