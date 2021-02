“Oficialmente empiezo mi proceso de cambio de nombre de Laura Rodríguez a Laura Radinsky. Le costó 13 años al gringo (el marido) que me pusiera su apellido. No en serio, ¿La razón? Hay dos mil Lauras Rodríguez en Hollywood, ya no puedo más con las confusiones en los castings”, aseguró en su Facebook donde ahora aparece con su nuevo apellido.