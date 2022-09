¿Le debe plata Edgardo Camacho al Tigre Tony? El regreso del farandulero levantará roncha

El periodista Edgardo Camacho anunció que antes de que se acabe el año estará de regreso en Costa Rica. Cortesía

Hace unos días adelantamos que el periodista Edgardo Camacho regresará al país antes de que acabe este año y, por lo visto, su visita levantará roncha.

En octubre del 2018, el periodista farandulero anunció que se iba para Estados Unidos por tres meses, porque iba a probar suerte a la cadena Univision y que por eso dejaba el programa La Roncha, que había fundado junto al presentador Antonio “el Tigre Tony” Bertarioni.

Cuando eso ya la modelo Sharon Segura había dejado el proyecto y el espacio farandulero aún se transmitía por canal 8, de Multimedios.

Como los meses pasaron y Edgardo no regresaba, se empezó a especular que en realidad el comunicador sancarleño se había ido porque tenía problema de dinero con varias personas, entre ellos el Tigre Tony, al que, supuestamente, habría dejado con una gran deuda y perros amarrados con anunciantes.

Edgardo aseguró que regresa al país --luego de casi cinco años fuera-- porque se siente un hombre renovado, porque quiere poner en marcha varios proyectos faranduleros y para resolver varios pendientes que dejó, entre ellos, ese con el locutor y presentador. Esto fue lo que nos dijo:

- ¿Es cierto que se fue enemistado con el Tigre Tony?

Se lo digo con toda sinceridad, yo no estoy molesto con el Tigre Tony, ¡yo!

Sí tenemos un pendiente con el tema de La Roncha, porque legalmente Edgardo sigue siendo accionista de una sociedad que existe en Costa Rica.

A mí no me interesa nada de La Roncha, vieras que yo creo que Intrusos ya pasó, La Roncha ya pasó, Edgardo Camacho por sí solo puede hacer un proyecto radiofónico o televisivo, entonces, La Roncha a mí no me interesa. En hora buena si ellos le siguen sacando el jugo, si lo siguen disfrutando, si les sigue funcionado, pero a mí no me interesa.

- ¿Qué va a pasar con esa sociedad que tienen?

El Tigre fue mi hermano, fue ídolo, fue mi compa, mi compañero de trabajo y no en vano, Antonio Bertariori tiene que saber que yo le guardo un cariño.

Hemos hablado por teléfono. De hecho, por eso le digo que no tengo ninguna molestia con Antonio Bertarioni, lo llamé y él estaba en un hotel de playa, de hecho, y lo saludé, me dijo: ‘tenemos que hablar, tenemos un pendiente’, y yo le dije que sí, tenemos un pendiente, pero no sé por qué en algún momento se dijo que éramos enemigos.

Edgardo Camacho: “Quiero reencontrarme con mi papá y necesito ir a la tumba de mi mamá”

En noviembre de 2017 inició el proyecto televisivo de La Roncha en canal 11 con Sharon Segura, Edgardo Camacho y el Tigre Tony Bertarioni. Foto: Jeffry Zamora (Jeffrey Zamora R)

- ¿Ese pendiente tiene que ver con problemas de dinero?

No es por problemas de dinero y creo que más bien es un pendiente sobre qué va a pasar con el proyecto, o sea, Edgardo, ¿qué va a hacer?, ¿le va a vender las acciones a Tony, las va a ceder, las va a regalar? Es sobre qué se va a hacer, porque hay que tomar una decisión, pero antes de que yo llegue a Costa Rica, ese tema va a estar resuelto.

- Entonces, ¿no hay ningún problemas entre ustedes?

Antonio “Tony” Bertarioni tiene que saber, y yo sé que en el fondo de su corazón él lo sabe, que yo no tengo ningún problema con él y si hay gente con la que yo me tengo que sentar, uno, es con Tony.

Yo no sé si él ha dicho públicamente que le debo un dinero, pero hoy le puedo decir que si en algún momento, cuando me vine de Costa Rica, habían pendientes económicos, han pasado casi cinco años y, La Roncha ha seguido activa, La Roncha ha seguido generando, que de La Roncha Antonio Bertarioni se ha hecho responsable de todo el contenido, y allá él con lo que haya o no publicado.

¿Si tenemos pendiente económico?, pues en hora buena para poderlo hablar, que me lo diga él a mí, pero de ahí afuera si hay un enojo de parte de él hacia mí, pues ojalá que en algún momento me lo diga, porque yo hoy le puedo decir con todo mi corazón que no tengo ningún inconveniente ni problema con él. Que tenemos un pendiente con el rollo de la sociedad de La Roncha, por supuesto que sí, porque yo sigo ahí ligado y yo no quiero seguir ligado a ese proyecto, porque quiero hacer otra cosa.

“Antes de que yo llegue a Costa Rica ese tema (con el Tigre Tony) va a estar resuelto”. — Edgardo Camacho

Sharon Segura deja La Roncha

Los presentadores siempre hacían fiestas de gala en cada aniversario. Foto: Randall Rodríguez

- ¿Cómo está la relación con Sharon Segura?, que también fue parte del programa...

Sharon es de las personas más dulces que he conocido. Sharon Segura fue una mujer maravilla en el proyecto de La Roncha, fue una mujer incondicional, si hay alguien con la que yo he trabajado y se pone la camiseta, es Sharon.

La felicité cuando se casó, para Navidad la he felicitado. He trabajado con mucha gente que le tengo mucho cariño y aún seguimos hablando sin ningún inconveniente, como Jalé Berahimi; a Sharon, si le tengo que textear algo, lo hago.

Se han dicho tantos rumores, tantos chismes, tantas cosas, que creo que el regreso mío será muy tuanis, porque hay gente que no sé qué es lo que piensa, que seguro yo no me puedo acercar ahí.

La Roncha jala de Multimedios

Posible proceso legal

Contactamos al presentador Antonio Bertarioni para saber qué opinaba sobre el aparente regreso de Edgardo, que sería antes de diciembre y para aclarar si ese cierto ese rumor de que se fue debiéndole un platal, pero indicó que de momento no puede referirse al tema.

“Por recomendación de la abogada no podemos hablar del tema, más que todo por un caso legal, pues en algún momento tendremos que proceder. Legalmente sí hay muchas cosas que hay que solucionar y espero que sea, en este caso, bueno para las dos partes”, mencionó el Tigre Tony.

El locutor y presentador indicó que una vez que pueda hablar del tema, se sabrá toda la verdad.