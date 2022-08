Edgardo Camacho: “Quiero reencontrarme con mi papá y necesito ir a la tumba de mi mamá”

Edgardo Camacho se fue en el 2018 a trabajar a Estados Unidos. Allá viven dos de sus hermanos. Cortesía

Edgardo Camacho anunció que muy pronto regresará al país luego de cinco años de estar viviendo en Estados Unidos y que vendrá a poner en marcha algunos proyectos que tiene en mente.

El periodista farandulero aseguró en una entrevista que dio al programa “Sábados con mi gente”, del locutor argentino Juan Carlos Torres, que se siente un hombre renovado y que además viene a reunirse con un productor de televisión.

Camacho se fue en el 2018 a trabajar a Estados Unidos donde viven dos de sus hermanos desde hace años.

Contactamos al expresentador de Intrusos de la farándula, quien vive en Carolina del Norte, y nos contó algunos detalles de su regreso y qué será lo primero quiere hacer en Costa Rica.

- ¿Cuándo estará de regreso oficialmente?

Cuando yo me vine era por un tiempo menos pero al final me quedé, pero la situación de la pandemia y varias cosas que me salieron aquí me hicieron tomar la decisión de quedarme un poco más.

Tengo un pendiente con Costa Rica, tengo un pendiente con Edgardo Camacho en Costa Rica y el hecho mío de regresar es más que un sueño, porque tengo mucha gente con la que deseo encontrarme, poder saludar y abrazarme. Hay un antes y un después en la vida de Edgardo desde el rollo de la pandemia, desde la muerte de mi mamá (octubre 2020), creo que esas dos cosas a mí sí me marcaron bastante y regresa a Costa Rica otra versión de Edgardo, una que la gente no conoce, pero que me gustarían que vuelvan a ver y escuchar.

- Pero ese regreso usted dijo que será pronto, ¿ya tiene la fecha?

La fecha exacta no la tengo, pero antes de que termine este año estoy en Costa Rica.

El periodista ahora está más musculoso y bien colochudo. Cortesía

- ¿Qué es lo primero que quiere venir a hacer?

Mi relación con mi papá no era la mejor antes de la muerte de mi mamá y ahora sí tengo una relación con él y quiero reencontrarme con mi papá, pero también tengo un pendiente que es muy especial, yo necesito ir a la tumba de mi mamá, porque necesito cerrar ese ciclo.

Necesito recuperar el tiempo perdido con mi papá, sanar, abrazarlo, besarlo y compartir con él en la finca (en Puerto Viejo de Sarapiquí) y hacer tantas cosas que él quiere que haga con él como montar a caballo, ordeñar, hacer queso, todo eso que a él le gusta.

- ¿Por qué dice que viene una mejor versión de Edgardo?

Todo esto de la pandemia y la muerte de mi mamá me dejó una enseñanza y me cambió muchísimo. Todo aquello que tuvimos no lo valoramos, entiéndase amigos, familia, y uno dice después: ‘¡ya para qué!’, y ese ¡ya para qué! es el que no quiero seguir diciendo. Más bien, ¡hágalo ya! Más bien, busque a su papá, busque a su mamá y si están molestos, pídale perdón; discúlpese con ese amigo, con ese vecino.

Esa parte humana de Edgardo es una mejor versión ahora, pero a esa nueva versión de Edgardo le sigue apasionando el entretenimiento, los espectáculos, los escándalos y lo que yo vaya a hacer en mis plataformas sociales o donde me abran la puerta es para ganar un millón de amigos, pero a los amigos se les dice la verdad y de frente, no quisiera repetir un patrón del Edgardo anterior porque ya hay una madurez, ya son 38 años.

- ¿Ese regreso será definitivo?

Tengo tres reuniones pendientes en Costa Rica, de esas reuniones dependerá de si yo regreso a Estados Unidos o me quedo, son reuniones que me pueden abrir la puerta laboral y dos, quiero presentar un proyecto personal que he venido haciendo desde hace dos años, pero la pandemia y la muerte mi mamá me desenfocó.



— Regreso siendo una mejor persona, un mejor ser humano y un mejor profesional", Edgardo Camacho

El periodista aseguró que se sigue hablando con sus colegas como Jalé Berahimi. Archivo

- ¿Esos nuevos proyectos se verán en televisión?

Pues a mí me encantaría volver a la televisión. El gusanillo del entretenimiento, de los espectáculos y de todo este rollo yo no lo he perdido. Ojo, no es algo que yo andaba buscando pero si se dan bien.

Esa gente (productores) me han dicho así: ‘cuando esté en Costa Rica tenemos que tomarnos un café', ‘cuando esté en Costa Rica nos vamos a sentar a almorzar y conversar’. Yo sé que hay un morbo porque Edgardo regrese y ese morbo espero que sea para bien, porque sé que la gente quiere ver algo más, porque me parece que la televisión en Costa Rica ha venido en el tema de espectáculos como que ha bajado, antes era más activo.

Y créame que si tengo que volver a las canchas lo voy a hacer por todo lo alto, más maduro, más respetuoso, más educado, pero también más apasionado que nunca.

- ¿Por eso es que en sus redes sociales ahora está tirando chismes cortos de la farándula, porque es parte de esos nuevos proyectos?

¡Claro! Las cinco de Edgardo y todas las secciones que tengo (en sus historias de Instagram) es con el fin de que a la gente no se le olvide quién es Edgardo Camacho.

El periodista inició su carrera de espectáculos en el programa radial "Sábados con mi gente" hace más de 10 años. Cortesía

- ¿Qué nos puede adelantar de esos proyectos que quiere desarrollar acá?

Quiero hacer un reality de espectáculos, pero no le puedo adelantar mucho todavía. Es un proyecto que tengo en mi corazón que me gustaría desarrollar, si se presta para hacerlo en televisión, pues genial. Es un proyecto que tengo escrito y tengo guardado esperando esa oportunidad.