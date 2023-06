Le dicen a Maribel Guardia que “deje ir” a su fallecido hijo Julián Figueroa y así respondió la tica

Maribel Guardia le celebró el Día del Padre a su hijo con un video.

La guapa costarricense Maribel Guardia no aguantó nada y le contestó a una de sus seguidoras.

La artista perdió a su único hijo el pasado 9 de abril y a cada rato honra su memoria a través de las redes sociales, como por ejemplo este18 de junio, cuando lo felicitó por el Día del Padre, ya que el muchacho dejó un pequeño de seis añitos.

Guardia, mediante su cuenta de Instagram, compartió un emotivo video donde sale Figueroa con su hijo; sin embargo, dicha acción fue criticada por una usuaria.

Maribel Guardia compartió un emotivo video.

“Señora, no se siga martirizando más con la muerte de su hijo. Yo sé que es triste, pero tiene que dejarlo ir ya. Entienda que él ya no pertenece a este mundo. Ya él no es de este plano terrenal”, escribió la seguidora.

“Déjelo ir, ya la vida continúa. Usted no puede seguir llorando toda su vida. Hágale caso a su nuera, ella ya lo superó y usted todavía sigue con lo mismo. ¡Termine con ese suplicio ya!”, agregó.

Guardia le respondió: “Siempre voy a recordar a mi hijo y sobre todo en fechas como esta. No te preocupes por mí, Dios está en mi corazón”, escribió la cantante.

La usuaria de Instagram siguió comentando el video, pero la tica la ignoró.

Maribel Guardia le contestó a la seguidora. Instagram

Julián Figueroa falleció a los 27 años a causa del un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El cantante fue hallado sin vida en su casa de habitación en la colonia Jardines del Pedregal, en la Cuidad de México.