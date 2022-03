“Le digo a mi novio que si no le gusta mi carácter, la puerta está abierta”

“Yo sé que soy una persona difícil, toda la vida he vivido a la defensiva, desde mi infancia mi padre y mi madre fueron muy complicados y mi papá engañó muchas veces a mi mamá, y yo no quiero vivir de esta forma, y he tenido problemas en mís noviazgos por esto. Mi actual novio me dice que mis inseguridades y mi carácter son muy complicados, y yo lo que le digo es que si no le gusta, la puerta está abierta. No es lo que yo quiero decirle, pero siempre frente a cualquier reclamo, o pregunta, o cuando me dice que algo no le gusta, siempre respondo a la defensiva, yo no quiero perderlo, pero no puedo controlar esto”.

1. Es muy importante reconocer que cuando una situación se desborda y no somos capaces de administrar o gestionar nuestras emociones de forma adecuada, en relación con las situaciones que nos tocan vivir, hay que trabajar en esto para aprender a gestionar nuestras emociones y de esta forma gestionar mejor nuestra conducta.

2. Es realmente importante, que si usted percibe que vive a la defensiva, creándole una posición explosiva, intransigente, que ha afectado sus relaciones, y si usted asocia su presente con una dinámica familiar muy compleja, que no ha logrado resolver, convirtiéndola hoy en una persona de carácter difícil, que le ha llevado a tener problemas en diversas relaciones, identificar el problema no es suficiente, usted debe dar un paso más allá.

3. Estoy de acuerdo que nuestra historia, en alguna medida, nos da los criterios de interpretación, respecto a lo que nos toca vivir, y esto afecta mucho la forma en la que interactuamos o nos relacionamos con los demás en nuestro presente, pero si lo tiene tan claro y no lo logra controlar, es fundamental que usted se permita buscar ayuda pronto.

Envíe sus consultas al correo ramosdeapoyo@lateja.cr (Cortesía)

4. Usted ha llegado a la conclusión de que desea un cambio, pero no lo logra y frente a ciertos estímulos su reacción es explosiva, reactiva, es momento de hacer un alto y trabajar, a profundidad, todas sus heridas emocionales, para que pueda tener un presente menos denso. Le recomendaría considerar buscar terapia.

5. Experimentar presiones internas que nos llevan a establecer patrones de conducta que no contribuyen a que haya estabilidad emocional y crean una comunicación compleja, nos urge a sentirnos responsables de nuestras emociones para buscar posibilidades de crecimiento y si no podemos por nosotros mismos, un acto de sabiduría emocional es dejarse ayudar, le recomiendo buscar terapia.

[ “Mi expareja me decía que es una desgracia tener que criar al hijo de otro hombre” ]