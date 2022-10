¿Le entrará una exmiss Costa Rica a OnlyFans ?

Yazmín Morales siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy sensual. Cortesía

Después de un año de haberla cerrado por primera vez, la exmiss Costa Rica Yazmín Morales nuevamente parece que le entrará al Only Fans.

La bella dama, quien en su momento dio mucho de qué hablar con la decisión de subir contenido a la conocida plataforma, en donde abundan las fotos y videos sexys, dijo en sus redes que en realidad nunca cerró la cuenta, solamente dejó de subir contenido, aunque al parecer volverá a hacerlo.

Yazmín Morales cerrará OnlyFans porque seguidores piden fotos más explícitas

En aquel momento, había contado que tuvo que dejar de subir fotos y videos porque a sus seguidores se les iba la mano y le pedían contenido muy explícito y la idea de ella nunca fue pasarse de la raya, sino jugar un poco con la sensualidad que siempre la ha caracterizado.

“Hace más de 1 año cerré la plataforma OF. Hoy (domingo) me dio por abrirla e ir a ver las fotos. Me parecen tan bonitas y cuidadosas. Esta es una de las más bonitas y que se puede subir acá”, publicó al lado de una imagen de un desnudo artístico en Instagram.

En sus historias explicó un poco más lo que piensa hacer.

“Bueno, yo lo estoy pensando, ya les dejé el usuario y en realidad siempre estuve habilitada, solo que no volví a subir contenido. Que no vengan a decir que ya me quedé sin plata o que gasté porque es cuando más enfocada estoy en mi negocio, pero, es un hobbie que deja plata y nadie obliga a nadie a suscribirse”, aseguró.

A exmiss Costa Rica sus seguidores le hacen peticiones muy raras

Hace unos días Morales comentó que sus seguidores le hacen extrañas peticiones, por ejemplo, comprarle piezas de ropa íntima usada, aunque eso sí que no lo acepta porque le parece muy raro.