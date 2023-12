Le llueve a Kalimba por declaraciones del hombre, la violencia y las mujeres

A Kalimba no le perdonaron sus palabras. Foto: Universal Music Group

El famoso mexicano Kalimba ha sido objeto de la polémica tras hablar de la violencia en el hombre.

Según la revista People en Español, no es la primera vez que kalimba ha estado en el ojo del huracán, ya que este artista ha sido señalado por abuso sexual, incluso, estuvo en la cárcel por presunta violación a una menor.

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo”, mencionó Kalimba en el pódcast Auténticos en YouTube.

“Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero tiene el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo únicamente en los momentos correctos. Estoy seguro que cualquier mujer, que me está escuchando ahorita, querría a un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla; estoy seguro, absolutamente, seguro”.

Y agregó: “¿Quién no quiere una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que, en su momento, pueda usar su coraje, pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre. Si tú le quitas la masculinidad no estás teniendo un hombre completo, estás teniendo un debilucho. Seamos honestos, ninguna verdadera mujer es atraída por un debilucho, esa es la verdad”, agregó.

Según este mismo medio, a varios internautas no les gustó lo que dijo el colocho, por lo que dejaron sus comentarios: “Tremendo discurso machista escudado en la naturaleza. Soy una mujer y no busco un hombre que me defienda”, “Qué peligroso darle espacio a este tipo de discursos en un contexto tan violento como el que vivimos”.

Después de este discurso el artista no se ha pronunciado.