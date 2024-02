Le llueve durísimo a Karina Ramos por la particular vestimenta que utilizó en Picnic

Karina Ramos, recibió varios comentarios por su traje de Picnic. (Instagram)

La modelo Karina Ramos ha sido la comidilla de redes sociales en los últimos días, debido a la particular vestimenta que utilizó en Picnic.

Y es que la exreina de belleza estuvo trabajando en la primera fecha de este festival, pero muchos internautas al ver su atuendo se quedaron impactados, ya que este era un tipo de enterizo transparente y con brillos.

Karina Ramos no aguantó y contestó. Captura

Como es costumbre, Ramos compartió una serie de fotos y videos en su cuenta de Instagram, disfrutando de esta actividad; sin embargo, los comentarios en su contra no se hicieron esperar.

“Vulgar”, “Rivales, enemigos y desencuentros amorosos, esa es la triste vida de Karina. Nada es real frente a cámaras”.

Ante las críticas, la querida exmiss Costa Rica, escribió:

“Me encantaría saber qué ganan opinando sobre lo que un desconocido haga o no haga con su cuerpo, vida y tiempo. Jamás perdería mi tiempo siguiendo a alguien que me parezcan de lo peor.

Yo amo ver a las personas sintiéndose libres de ser quienes quieren ser, personas vistiéndose como quieran, sin importar lo que algún desconocido opine.

Siempre hay gente vacía y estúpida que se siente importante, inteligente y superior diciéndole a otros como deberían de actuar, vestir, hablar”.

Ramos dijo que a ella le daba lástima ver que otros promueven, con su gran ingenio, juzgar la manera en la que otros deciden vivir.

Karina Ramos y Manuel Turizo. Captura

“Ustedes ríanse, disfruten, hagan lo que les dé la gana mientras no le hagan daño a otros y dejen que la gente hable porque los que estamos haciendo, creando, aportando, no tenemos tiempo para envidiar y criticar a otros. Así que si no les gusta mi outfit (ropa) o el de alguien más, no se lo pongan y dejen de molestar”, concluyó.