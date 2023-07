Le llueven las críticas a Cazzu por posar semidesnuda estando embarazada

Cazzu salió en la revista Playboy de México. (Tomada de Instagram)

La argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores con unas fotos semidesnuda para la revista Playboy México.

La guapa compartió las fotografías mediante su cuenta de Instagram, donde no fueron muy bien vistas por algunos de sus seguidores, quienes le expresaron su molestia mediante esta red.

“¿Por qué sexualizar la maternidad? Lo más bajo sin duda, respeto para el bebé”. “Facturando con el embarazo, vulgar y corriente como siempre”, “¿Una mujer embarazada en una revista Playboy? Es un poco raro”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La cantante, por su parte, no se dejó de nadie y en su cuenta añadió más fotos y escribió: ”Soporten, son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo”.

Asímismo, dijo que para ella eran conejillos de indias aquellas personas que ni siquiera han escuchado una canción de ella, y menos la han entendido.

La cantante se defendió de las críticas. Instagram

La cantante fue la modelo del mes de julio. Instagram

“Mi música es obscena señora, es rebelde y habla de sexo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mí no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen”, expresó.

La joven en la sesión de fotos dejó muy poco a la imaginación y mostró con orgullo su embarazo, algunas de las fotos las hizo con poquita ropa y en topless, tapando con sus manos sus pechos.