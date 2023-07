Las sexis fotos de Cazzu posando embarazada para Playboy

La cantante espera a su primer hijo con Nodal. (Tomada de Instagram)

La cantante argentina Cazzu deslumbró con una serie de fotografías que se tomó para la reconocida revista de hombres Playboy México.

A unas semanas de convertirse en mamita, la cantante aprovechó para modelar en la revista del famoso conejito, donde es la portada del mes de julio, en la que derrocha belleza y mucha sensualidad.

La joven dejó poco a la imaginación y mostró con orgullo su embarazo.

“Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más”, dijo en la entrevista.

La rapera llegó bien acompañada por su amor, el cantante mexicano Cristian Nodal, a quien también aprovecharon para hacerle unas fotos junto a la cantante.

“Estoy más feliz cuando él está y nos divertimos mucho. Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa, siempre me eleva el autoestima”, dijo en la entrevista.

La guapa mostró su pancita. Instagram

Cazzu dio una entrevista a la famosa revista de caballeros. Instagram

Cazzu fue la portada de la famosa revista para adultos, este mes de julio. Instagram

Nodal también salió en las fotos de la rapera. Instagram

La rapera lució su pancita en las fotos. Instagram