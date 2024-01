Le ofrecen “billete” a Diego Bravo, por no publicar un video comprometedor de un famositico, ¿aceptó?

Diego Bravo dijo que su silencio no se compraba. (Instagram)

El creador de contenido Diego Bravo, este martes, anunció por medio de Instagram que iba a compartir el video de un famositico al que se le armó un zafarrancho.

“Llegó chisme, con video. Parece que a un famositico se le juntó el ganado en un bar, en el video se ve como las mujeres discuten entre ellas, con él e incluso le truenan los dedos para llevárselo. Pista es de canal 7″, escribió en su perfil.

Después de esto, el polémico youtuber compartió una serie de mensajes que le llegaron a su perfil de una persona, que no se sabe quién, es pues Bravo le tapó el rostro.

“Dieguito, yo sé quien es, Por favor no lo subas, yo te pago. El mae no necesita un des… en este momento. Te hago un Sinpe de una vez, pero por favor no lo subas. Por Favor” , decían los textos.

Como todos sabemos que al conocido influencer no le tiembla nada para compartir contenido escribió: “Esto parece que se va a descontrolar, no quieren que el video salga a la luz, pero mi trabajo y no es negociable, mi silencio no se compra y mi transparencia no está a la venta, sería indignante”.

Bravo dejó claro que su trabajo ni su silencio, son negociables. Además en su perfil agregó un video donde dijo: “¿Antes de publicar algo, siempre hay que pensar, si va a ocasionar guerra, polémica y discusión?. Y si la respuesta es sí, se publica”.