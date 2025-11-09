Lele Pons enfrentó su miedo a la aventura extrema en Costa Rica junto a Juan Pablo Zurita

Lele Pons enfrentó su miedo a las actividades extremas durante la grabación en Costa Rica. (Captura)

La reconocida influencer y cantante Lele Pons vivió un verdadero susto durante su paso por Costa Rica, mientras grababa uno de los episodios de “La peor vuelta del mundo”, el nuevo docurreality de Disney+ protagonizado por Juan Pablo Zurita.

En la promoción oficial del programa, se puede ver a la artista cuestionándose su decisión de unirse al proyecto. “¿Por qué acepté este reto? Preferiría estar en mi casa”, dice Lele, dejando ver que la experiencia estuvo lejos de su zona de confort.

Durante los días de grabación en el país, Pons vivió jornadas intensas junto a Zurita, con actividades que incluyeron caminatas montaña adentro, vuelos por distintas zonas del país, exploración de cuevas naturales y recorridos en ríos costarricenses. Aunque el resultado fue una aventura inolvidable, la artista dejó claro que no está acostumbrada a experiencias tan extremas.

La influencer venezolana participó en la serie que recorre distintos países del mundo.

De acuerdo con El Universal de México, el creador de contenido Juan Pablo Zurita decidió emprender este viaje para enfrentar su crisis de los 30 años, embarcándose en una travesía aérea alrededor del mundo en un avión monomotor sin baño, acompañado por un piloto al que apenas conocía.

Así nació “La peor vuelta del mundo”, una producción de Disney+ que combina humor, reflexión y adrenalina. En el proyecto, Zurita viaja junto al estadounidense Matt Guthmiller, quien a los 19 años obtuvo un Récord Guinness por ser la persona más joven en volar solo, alrededor del planeta.

Cada episodio incluye la participación de distintos invitados como Lele Pons, Facundo, Jair Sánchez, Chingu Amiga, Daniel Sosa, Esen Alva, Azuara Harold y Daniel Rodrice.

El propio Guthmiller resumió el espíritu del programa con una frase que refleja la esencia de la aventura:

“Cuando pones a un influencer y a un piloto en un avión pequeño durante meses, algo va a salir mal. Pero eso lo hizo divertido. La vida ocurre cuando los planes se caen. Y eso está bien”.

La participación de Lele Pons en Costa Rica fue una de las más comentadas de la temporada, no solo por su miedo a las actividades extremas, sino también por el encanto de los paisajes nacionales, que destacan a lo largo del episodio.