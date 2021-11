Leo Jara es padre de nuevo: “Es una gordota, cachetona y hermosa”

Leo Jara ahora cantará mucho más motivado Foto: Leo Orozco

El cantante Leo Jara se convirtió nuevamente en papá de una bebita que él describe como “gordota” y una “cachetona hermosa”.

La pequeña nació la mañana de este miércoles en el hospital Max Peralta de Cartago y este jueves le dieron la salida a ella y a su mamita, Jackye Valerín.

“Gracias a Dios salió todo bien, fue por cesárea porque la bebé es muy grande, pero tanto ella como mi esposa están pura vida, ahora solo toca chinearlas a las dos”, aseguró el exparticipante y finalista de “Nace una estrella”.

Emma Isabella

La bebé se llama Emma Isabella y su nombre es en honor a la bebita que la pareja lamentablemente perdió hace un tiempo cuando apenas estaba en gestación. Leo tiene dos hijos más, una de 17 (de una relación anterior) y otro de 12.

“Isabella es por la bebé que falleció y Emma es porque es un nombre para bebé arcoíris, que son los que nacen después de una pérdida”, contó Leo.

El artista brumoso cuenta que al principio del embarazo les fue complicado, debido a que él no tenía tanto tiempo para chinear a su esposa, que en ese momento estaba con muchos achaques.

“Cuando entré al programa mi esposa estaba apenas empezando y con la temporada era difícil verla, al principio hubo muchos achaques y casi no comía, ya por dicha en los últimos tres meses yo pude empezar a chinearla más y el proceso fue muy bonito, le compraba todo lo que podía comer y como la bebé venía tan grande yo tenía que ayudarla hasta a ponerse el pantalón, era enorme la panza. Fue un proceso muy tuanis”, dijo.

La bebé es muestra clara de que siempre que llega un niño a la familia, todo se carga de bendiciones para todos.

“Gracias al Señor el programa fue una plataforma grandísima, el trabajo mejoró mucho, teniendo en cuenta que estamos en pandemia, pero ahora que quitaron algunas restricciones he podido empezar a poner todo en orden después de toda la crisis. Estoy con muchos proyectos y ahí vamos, esperando que este próximo año vengan cosas buenas, para nadie es un secreto que estar en canal 7 es una ventana muy grande, la gente ya me contrata porque sabe quién soy y no solo porque le dicen que canto.

“Para mí las bendiciones llegaron desde que la bebé que falleció, después de ese dolor me llamaron del programa mejoró el trabajo así como otras cosas que se hacían complicadas, yo estoy seguro que van a venir todavía más (cosas buenas) y a seguir trabajando por ellas y por Isabella que nos ve desde el cielo”, agregó.

Leo prometió enseñarnos fotos cuando ya se hayan acomodado, luego de la llegada de su bebita.

En una entrevista para el Día del Padre de este año, Jara había contado que nunca ha obligado a sus hijos a meterse al mundo de la música, pero con Emma le gustaría que lleve clases desde pequeña para que vaya desarrollando ese gusto.