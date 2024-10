Leonora Jiménez reveló muchos de los sueños que no pudo cumplir y uno es muy especial

Leonora Jiménez tocó corazones al revelar los sueños que no pudo cumplir. (Instagram)

Leonora Jiménez utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores los sueños que ha alcanzado en su vida y aquellos que anhelaba con todo su corazón, pero que por diferentes razones no pudo cumplir, destacando entre ellos su deseo de ser mamá.

LEA MÁS: Leonora Jiménez leyó el libro de Coco Roper y comentó lo que opina de su historia

Leonora Jiménez compartió varias fotografías de sus sueños cumplidos. (Instagram)

“Me puse a pensar en algunos de mis principales sueños cumplidos y también los que no se han cumplido o no se cumplirán. De los que sí se cumplieron, obviamente tengo fotos y documentación; de los que no se cumplieron se los comparto en una lista”, señaló la modelo en su publicación.

La empresaria sacó fotos del baúl de los recuerdos para rememorar momentos especiales e instó a sus seguidores a hacer lo mismo, animándolos a reflexionar sobre todo lo que han logrado a lo largo del tiempo y a aceptar aquellos que por alguna razón no lograron alcanzarse.

Leonora Jiménez compartió varias fotografías de sus sueños cumplidos. (Instagram)

LEA MÁS: Leonora Jiménez hizo una gran confesión sobre el día de su boda

En un video, que también compartió por medio de Instagram, indicó: “Sí, soñaba con ser mamá. Y con muchas cosas más que no se me cumplieron. Te preguntarás si hoy me siento frustrada o con la sensación de que me hace falta algo? La respuesta es no”.

Leonora Jiménez habló de sus sueños cumplidos y no cumplidos.

Leonora hizo una lista de sus logros, como casarse con un amor sano, crear Fashion San José y contribuir a la industria de la moda en Costa Rica, pero también habló de aquellos que no pudo cumplir, entre ellos, su deseo de ser madre, convertirse en Miss Costa Rica, ser ciclista, competir internacionalmente en karate, escribir un libro y otros anhelos.