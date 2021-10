Ley para atraer la industria fílmica a Costa Rica también beneficiará a producción tica

Jaden, el hijo de Will Smith, fue uno de los protagonistas de la cinta. Youtube. Jaden, el hijo de Will Smith, fue uno de los protagonistas de la cinta. Youtube.

Tiquicia podría estar mucho más cerca de las estrellas y no precisamente porque el país esté planeando un viaje al espacio.

Lo decimos porque los diputados aprobaron hace unos días, en segundo debate, un proyecto de ley para atraer la industria fílmica a Costa Rica, la cual podría hacer que megaproducciones de Hollywood se realicen en nuestro país.

Una vez que el presidente Carlos Alvarado lo revise y lo firme y se publique en La Gaceta, podrá ser una realidad.

Esta iniciativa tiene como fin otorgar algunos incentivos, como exoneraciones de impuestos a las productoras de cine y televisión para que vengan y produzcan cintas y series en Tiquicia.

En la lista figuran pelis, series, novelas, documentales, videos y hasta reality shows provenientes de todo el mundo, además de servicios de posproducción, dibujo y animación digital.

El asunto es echarles una mano para la importación temporal de equipo técnico, materiales de producción y vestuario, que sirven para las grabaciones.

Aparte de eso, las productoras recibirán la devolución del 90% del impuesto al valor agregado (IVA). Eso sí, siempre y cuando realicen compras de bienes y servicios por un monto superior a $500.000 en nuestro país.

Algo importante es que el 10% restante del IVA que no se devolvería, iría al Fondo Cinematográfico Costarricense, administrado por el Ministerio de Cultura, con el fin de echarle el hombro al talento nacional.

El proyecto fue liderado por el diputado Carlos Ricardo Benavides, quien comentó a La Teja que, incluso, con esta futura ley la producción cinematográfica tica saldrá beneficiada.

“Una empresa nacional podría ser la coproductora de alguna extranjera y eso es muy importante para el reconocimiento de marca del país. También se darán muchas oportunidades porque podrían contratar personas cuando se grabe alguna producción en Costa Rica”, explicó el papá de la criatura.

Los productores de entretenimiento en nuestro país están contentísimos con la iniciativa, pues saben los beneficios que les podría traer a ellos y a varios sectores de forma indirecta.

Uno de ellos es Daniel Moreno, actor y director de las películas hechas por la 1/2 Docena, quien asegura que ya era hora de que se diera esa apertura.

“Para mí es muy positivo y necesario, pienso que no era opción no tenerlo porque muchos países lo tienen y nosotros no teníamos cómo competir. Creo que tenemos muchas ventajas, sobre todo para producciones de Estados Unidos, en cuanto a cercanía, seguridad, manejo del inglés y red de Internet”, dice Moreno.

El comediante asegura que el país se estaba desperdiciando como locación, ya que muchos de los países que sí ofrecen esas bondades a las productoras de cine internacionales, quizás no tienen las mismas bellezas naturales que nosotros.

“Aplaudo que por fin se vaya a dar, sé que es una ley que solo beneficios va a traer y que va a dar mucho trabajo a las personas en nuestro país en temas de hoteles, transportes y demás y colocarnos mucho más como un destino turístico. Para nosotros en la industria se puede dar lo de la coproducción, es un gran paso porque nos va a ayudar muchísimo”, dijo el mediodoceno.