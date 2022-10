Liberiano Luis Diego Morales retomó un sueño que tenía desde hace 20 años

Un liberiano dejó su tierra hace varios años para buscar un futuro mejor y aunque no fue en la música, la pasión por esta actividad nunca salió de él.

Se trata de Luis Diego Morales, de 38 años, quien desde que tenía 21 se fue para la capital para trabajar en finanzas, sin embargo, no quiso quedarse con el clavo de hacer sus propias canciones y que la gente lo conozca.

Hace un par de años, con motivo de la pandemia, habló con su compa Luisga Loría, vocalista de Los Ajenos, para que lo asesorara y desde entonces han hecho yunta para retomar el sueño que Luis D había dejado a un lado.

Ya el guanacasteco lanzó dos temas, el más reciente llamado Me equivoqué, que es una balada bastante llegadora, con la cual demuestra que el talento que tiene nunca lo perdió.

Luis Diego Morales lanzó su segunda pieza y va por más.

-¿De dónde sale el gusto por la música?

Estudié en el Colegio Técnico Artístico Profesional Felipe Pérez Pérez, ahí llevé todas las artes, pero al final me decanté por el lado de la música.

Desde hace unos dos años y medio empecé a ponerle más seriedad al asunto de la música, que siempre había sido un sueño que quería perseguir. Irónicamente empezó a tomar más fuerza cuando se vino la pandemia, que toda la escena musical se estaba apagando, más bien a mí se me abrió la oportunidad de hacer las cosas seriamente.

-¿Cómo se dio?

Soy muy compa de Luisga Loría y siempre nos hemos apoyado. Cuando se vino la pandemia y las revoluciones bajaron un poco, fue cuando le comenté que quería generar contenido original, canciones propias y se apuntó a ayudarme con la producción y los dos temas que he sacado son producidos por él, con arreglos hechos por él, digamos que Luisga sabe llevarlo a otro nivel.

-Qué buena combinación un liberiano con un nicoyano...

Sí, usted sabe que entre esos pueblos siempre hay muchos roces, pero eso se queda en Guanacaste, del río Lagarto para San José todos somos de una misma región y nosotros siempre nos hemos llevado muy bien, lo conozco desde que tenía un grupo llamado La Cofradía.

El liberiano también toca guitarra y lo hace muy bien. Cortesía.

-Cuéntenos de Me equivoqué...

Es el segundo tema que hago y es una balada, con algunos tintes de rock, una canción de desamor que habla de esas situaciones en las que uno quiere sostener una relación y hace todo para que suceda, pero a veces es imposible mantener algo y ya no hay nada qué hacer. Son aprendizajes, quedé muy contento con lo que salió, contratamos músicos como Kin Rivera Jr. en la batería, Gerardo Porras en la guitarra eléctrica y la mezcla la hizo Alejandro Castro.

-¿Qué lo motivó a dar el salto a algo más comercial?

He ido aprendiendo poco a poco de la industria de la música y creo que me metí en esto para hacerlo bien, es decir, hoy hice algo y mañana quiero hacerlo mejor. En abril saqué una canción y de una vez le pregunté a Luisga qué más hacía, me he rodeado de gente de mucha experiencia y me aconsejaron empezar a promocionarlo, meter amor y dinero y mi motivación es esa, mejorar lo que voy haciendo.

-¿Qué sueña?

Ahorita lo que quisiera es sacar más temas y poder unirlos en un disco, también me encantaría sonar más en el país y llegar a sentarme en un escenario grande, abrir un concierto de algún artista grande sería chiva, pero sé que hay que trabajar mucho para lograrlo. Sé que hay que ofrecer un show de calidad para que eso se llegue a dar.

Yo ahorita siento que soy como una antena, que va recibiendo información de todo lado, estoy muy abierto a escuchar consejos de personas como Luisga, que lleva 20 años de carrera, del bajista de Los Ajenos, Nelson Segura y otros más que me han ayudado.